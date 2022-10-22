GÜDER,İSTİHDAM SAĞLAYACAK TEKSTİLKENT PROJESİNİ İNCELEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet ve yatırımların bir an bile olsun durmadığı Battalgazi’de geçtiğimiz günlerde startını verdiği Tekstilkent Proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak yürütülen ve geçtiğimiz günlerde Battalgazi’de startı verilen Tekstilkent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Hizmette sınır tanımamasıyla ilçe halkının büyük takdirini toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu bölgesinde yürütülen proje alanında incelemelerde bulundu. İlçeye katma değer sağlayacak projenin temel çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, proje ile kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstleneceklerini belirtti. En az 500 kişiye iş istihdamı sağlamasının yanı sıra Battalgazi’nin bölgede yeniden yükselen yıldızı olmasında da önemli rol oynayacak olan projenin ise 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Battalgazi’de işsizliği hayata geçirdiği projelerle azaltacaklarına dikkat çeken Güder, “Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizi her geçen gün daha da geliştiriyor ve büyütüyoruz. Tekstilkent projemiz, genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik bir programdır. İnsanlarımızı iş sahibi etme noktasında projemizi bölgemize kazandırmış olduk. Bu projemizle 500 vatandaşımız iş sahibi olacak. İnsanlarımızı meslek sahibi etme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımı devam edecek. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesidir. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşlarımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Bizde proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz. Temel çalışmaları devam ediyor ve bizlerde incelemelerde bulunduk. İlçemize değer katacak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 2023 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. (Bülten)