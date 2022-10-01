GÜDER’DEN REKTÖR BENTLİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini 4,5 yıl yapıp görev süresinin dolmasıyla İnönü Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevine dönen ve ardından 15 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Bentli tarafından karşılanan ve bir süre sohbet eden Güder, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Osman Güder’e teşekkür etti.

Hayırlı olsun ziyaretinde kısa bir açıklama yapan Güder, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli hocamızı ziyaret ediyoruz. Hocamızı yakından tanıyor ve biliyoruz. Hocamızın yeni görevinde de gereken çalışmaların en iyisini yapacağına inanıyoruz. Malatya olarak biz bir bütünüz. Malatya için kim hayırlı bir çalışma yaparsa bizlerde yerel yönetimler olarak o işin yanında olmakla mükellefiz. Recep Bentli hocamıza desteklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz” dedi. (Bülten)