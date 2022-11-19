Güder: Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç İHH Malatya Şubesinin gönüllü üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye ve geleceğe dair fikirlerini aldı. Gençlerin sorularını bir bir yanıtlayan Başkan Güder, “Battalgazi’deki tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Güder, “Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke. Bugünün gençleri olarak yarına güçlü olun ki ülkemiz sizlerle daha güçlü olsun.” ifadelerine yer verdi.

Milli ve manevi değerlerini bilen bir gençlik yetişebilmesi için her daim gençlerin yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç İHH Malatya Şubesinin gönüllü üyelerini kabul etti. Samimi bir ortamda yapılan programda, gençler Battalgazi’ye ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları Başkan Güder’e sordu. Gençlerle yakından ilgilenen ve onların geleceğe dair fikirlerini alan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik yatırımlarından da bahsetti. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihiyle birlikte gençlik yatırımlarıyla da ön plana çıktığını aktaran Başkan Güder, gençlerin dinamizmiyle ülkemizde çok daha güzel işlere imza atılacağına dikkat çekti.

Genç İHH’nın faaliyetleri hakkında Başkan Güder’e bilgiler aktaran Genç İHH Malatya Temsilcisi Bilal Durman, “Genç İHH adına İnsanı Yardım Vakfı’nın birde gençlik yapılanması var. Bilinçli ve şuurlu gençlik yetiştirme adına ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gençlerimizi, teşkilatlı bir şekilde bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bizde Malatya’da bu çalışmaları yürütüyoruz. Gençlerimizin ufuklarını açacak ve mesleki anlamda bir bilinç kazanmaları adına bazı ziyaretler yapıyoruz. Bu anlamda ilk ziyaretimizi Battalgazi Belediyemize yapıyoruz. Bizleri bugün güzel bir şekilde misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: GENÇLER BİZİM HER ŞEYİMİZ, GELECEĞİMİZDİR

Gençleri geleceğe hazırlama noktasında gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Güder, “Türkiye’nin aydınlık geleceği gençlerimizi Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki sizlerde burada tanışmış olduk. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Bizim amacımız; sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Ülkemize, vatanımıza ve geleceğimize nasip sahip çıkılmamız gerektiği noktasında sizlere tecrübelerimizi aktardık. Sizlere öncülük ediyoruz. Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke. Bugünün gençleri olarak yarına güçlü olun ki ülkemiz sizlerle daha güçlü olsun. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bizim başımızın tacısınız. Sizlerin emrindeyiz. Sizlerde kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. Türkiye’miz yeni ve milli bir araba üretiyor. TOGG marka arabayı üretenler, ülkesini ve milletini seven insanlar. Yarın sizlerde ülkemizin uçağını, gemisini, arabalarını üreten insanlar olacaksınız. Meslek hayatınızda en iyi yaptığınız işleri yapın. Öğretmen olacaksanız en iyi öğretmen olun. Doktor olacaksanız en iyi doktor olun. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. (Bülten)