Güder: Malatyalıların hepsini üzer

Malatya’da sporun ve sporcuların her zaman yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği’ni ziyareti esnasında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yeni Malatyaspor’un hak ettiği konuma yeniden geleceğine inancının tam olduğunu aktaran Başkan Güder, “Öncelikle Malatyaspor’u her şeyin önünde tutan ve yaz demeden kış demeden her zaman sevdalısı oldukları takımlarının yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Malatyaspor hepimizin ortak paydası. Ortak değerleri ayakta tutmamız lazım. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer.” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a her zaman verdikleri destekle en büyük alkışı hak eden cefakar taraftarlarla bir araya geldi. Sporun ve sporcuların her zaman daim olan Başkan Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği’ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği Başkanı Aytaç Özdemir tarafından karşılanan Başkan Güder’e derneğin faaliyetleri, misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verilirken; Battalgazi’ye yapmış olduğu hizmet ve Yeni Malatyaspor’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malatyaspor hepimizin sevdası ve bu sene güzel bir başlangıç yapamadık. Çeşitli nedenlerden dolayı iyi bir başlangıç yapamasak da, inşallah hep birlikte el ele verip bu durumu toparlayacağız. Bunu başaracak olan da yine bizleriz. Yerel yönetimler olarak takıma ciddi destekler veriliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hep birlikte taşın altına elini koymalıyız. Göreve yeni gelen başkanımıza güveniyoruz. Bu noktada taraftarlarımıza büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

GÜDER: “YENİ MALATYASPOR’UMUZ HAK ETTİĞİ KONUMA YENİDEN GELECEK”

Yeni Malatyaspor’un hak ettiği konuma yeniden geleceğine inancının tam olduğunu aktaran Güder, “Öncelikle Malatyaspor’u her şeyin önünde tutan ve yaz demeden kış demeden her zaman sevdalısı oldukları takımlarının yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Malatyaspor hepimizin ortak paydası. Ortak değerleri ayakta tutmamız lazım. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Geçtiğimiz dönemlerde sürecin iyi yönetilmemesi nedeniyle kötü bir dönem geçirdik ve ligden düştük. Şuanda transfer tahtası kapalı ve büyük bir sıkıntı yaşattırıyor. Ekonomik olarak da sıkıntılar var. Tabi ki bugünlerde geçecek. Battalgazi Belediyesi olarak Malatyaspor’umuz söz konusu olduğu zaman taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Kulüp başkanımızda geçtiğimiz günlerde bizleri ziyaret etti ve aynı konuyu kendisine de aktardık. Bu sezon ligde yerimizi korumamız gerektiğini ona söyledim. İnşallah ortak sevdamız Yeni Malatyaspor’umuz hak ettiği konuma yeniden gelecek” dedi. (Bülten)