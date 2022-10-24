GÜDER, HATUNSUYU’NDAKİ ULAŞIM YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkiisinde devam eden 4 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmasını yerince inceleyerek, 2023 yılında Battalgazi’de asfaltsız yol bırakmayacakları sözünü tutma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Battalgazi’de ulaşım yatırımlarına ayrı bir parantez açtıklarına dikkat çeken Güder, şunları söyledi: “Bizim göreve geldiğimizde bir sözümüz vermiştik. 2023 yılında ilçemizde afsalsız yol bırakmayacağımızı belirtmiştik ve mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu sözümüzün yüzde 90’nını yerine getirmiş olduk. O günden bugüne 500 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Bu meblağ önümüzdeki zaman içerisinde 600 milyonu da geçecek. Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Şuanda da Hatunsuyu mahallesindeki Kıraç mevkisindeyiz. Ekiplerimizin çalışmalarını inceliyoruz. Burada yeni yerleşim alanları yapılıyor. Hatunsuyu’ndan ayrılarak Kıraç Mahallesi adıyla yeni bir mahalle oluyor. Buraların alt yapısının yapılması gerekiyordu. Yolların alt yapısını ve üst yapısını düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Vatandaşlarımız, Belediyemizin ulaşım yatırımlarından memnuniyetlerini sürekli ifade ediyorlar. Battalgazi’de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var. Hamd olsun üzerimize düşün sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. (Bülten)