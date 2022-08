Güder gençlerin spor keyfine ortak oldu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla, ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla startı verilen yaz spor kurslarında eğitim alan gençleri ziyaret ederek, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, teknoloji kullanımının olumsuz etkinlerini ortadan kaldırmak, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerini geliştirmek ve sorumluluk alabilen gençler yetiştirmek amacıyla ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla her yıl açılan yaz spor kurslarındaki eğitimler devam ediyor. Battalgazi’de spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin güvenilir ortamlarda spor yapma fırsatı bulduğu yaz spor kurslarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, spor tutkunu gençler ile yakından ilgilenerek, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Güder’in ziyaretiyle de büyük mutluluk yaşayan gençler, Battalgazi Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla her daim gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte ziyaret ettik. Battalgazi Belediyesi ile açmış olduğumuz kurslarımız ile gençlerimizin her yönüyle gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Gençlerimiz spor ile çok mutlu. Bu mekanlar, bu millete ve şehre ait. Çocuklarımızın buraları kullanması bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlik konu ise bizim için gerisi teferruattır”

Battalgazi’ye yapılan spor yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgiler veren Başkan Güder, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu bilinç ile ilçemize milyonluk yatırımlar ve tesisler kazandırdık. Türkiye’mizin aydınlık yarınları gençler, bu tesislerimizde spor yapmak imkanı buluyor. İlçemizde halı sahalar, gençlik merkezleri, kütüphaneler, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları gibi birçok yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlarımızın hepsi gençlerimiz için yapılan yatırımlardır. Battalgazi’de gençlik konu ise bizim için gerisi teferruattır. Bugünde bölgemizde spor eğitimlerini alan gençlerimizi ziyaret ettik. Bu eğitimler sayesinde on bine yakın evladımızı sporla buluşturduk. Tabi yaz ayının bitimiyle bu kurslarımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Bizim tek amacımız, gençlerimizin geleceğine katkıda bulunmak ve onları geleceğe iyi hazırlamak. Özellikle Malatya’mızda son yılları gençlik ve spor yılı ilan ettik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Gençliğe yapılan yatırımlar, ülkelerin geleceğine yapılan yatırımlardır” dedi. (bülten)

