GÜCÜMÜZ BELLİ OLACAK!

Yeni Malatyaspor Karagümrük ve Sivasspor müsabakasında gerçek kimliğini ortaya koyacak. Takımın geleceği ve lig sıralamasında nerede olacağı İrfan Buz’un yapacağı hamleler ve takımın gerçek sistemi sezonun geleceği adına önemli bir tablo ortaya çıkaracak.

Denemelere devam mı edilecek ? Yoksa elindeki malzemeye göre takım şablonunu ortaya koyacak.

Dört müsabakada ortaya konulan tablo ve sistem hala tartışılırken ,İrfan Buz’un kafasındaki oluşturacağı sistem hala merak konusu.

Özellikle üçlü savunma oynarken savunmayı bir türlü oturtamayan ve sürekli kademe hatalarında erken yenilen goller ile demoralize olan Yeni Malatyaspor önümüzdeki süreçte teknik adam olayında sezonun geleceğinde belirleyici bir gösterge ortaya koyacak veya iyi giden ve puanlar alan bir takım olarak hocanın sistemine devam mı edilecek ?

Sonuç olarak hem, hem de takımın kaderi ve geleceği içerde oynayacağımız içerde oynayacağımız iki müsabakanın sonucuna bağlı.

Geçen sezona göre daha alternatifli oyuncu sayısı kısman yakalandı. Ancak hala altı numara ve sağ bek eksiği devam etmesine rağmen eldeki oyuncularda doğru tespitler yapılarak oluşturulacak bir takım özellikle bizim seviyemizde olan takımlara kaybetmez ve mahkum olmaz.

Ancak İrfan Buz her şeye rağmen sistemin de devam eder ise yapacak bir şey yok ve her şeye ve her sonuca razı olacak.

Zorlu süreç ve zor olacak her iki müsabakayı bildiği yoldan devam ederek kazanırsa söylenecek bir şey olmaz ve saygı duymamız lazım. Fakat istatistikler takımın dörtlü oynamasında yana.

Şayet üçlü savunma ile ısrar edilirse her kesim sonucuna razı olmalı. Bir gerçek var ki sonradan dörtlü savunmaya geçildiğinde takımın rakiplerine pozisyon vermediği ve daha fazla pozisyona girdiği aşikar.

Bunlara rağmen dediğim dedik denilecekse ve sistemine devam edecek ise yolu bahtı açık olsun.