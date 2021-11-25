“Güçlerimizi birleştirmemiz gerekli”

Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı karşılaşmalarda takımının galip gelmesi için bireysel yeteneğiyle ön plana çıkan Mounir Chouiar, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte güçlerinin birleştirilmesi halinde daha iyi bir futbol ortaya koyabileceklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı ekibin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Giresunspor’a karşı 1-0 kaybedilen maçta başa baş bir mücadele sergilediklerini belirten Mounir buldukları gol pozisyonlarını iyi değerlendiremediklerini söyledi. Mounir, “Giresunspor karşılaşması iki takım içinde alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir maçtı. İki takımında puan alması lazımdı. Maçın ilk devresi başa baş gitti. İkinci yarıda Giresun’ın kazandığı penaltı sonrası 1-0 öne geçtiler. Daha sonra bizde şans bulduk. Aslında maçın başından itibaren şanslar bulduk. Ama gol atamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyetle sahadan ayrıldık” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ”

Yeni Malatyaspor’un sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, hiçbir rakibe farklı gözle bakmadıklarını diğer maçlara hazırlandıkları gibi Galatasaray maçına da aynı motivasyonla hazırlanıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Mounir, “Futbol bir takım oyunudur. Hiçbir zaman kendimi burada yalnız hissetmedim. Aksine benim kadar yetenekli birçok takım arkadaşım burada. Aslında bizim güçlerimizi birleştirip daha iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Hiçbir zaman burada kendimi yalnız hissetmedim. Bizim için her maç zor. Ama takım olarak gerçek gücümüzü sahaya yansıtabilirsek hiçbir maç zor değil. Her maçta kaybetme veya kazanma olasılığımız var. Galatasaray karşısında biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu önümüzdeki maç ve diğer oynayacağımız maçlar için geçerli. Hiçbir rakibe farklı gözle bakmıyoruz. Diğer maçlara nasıl hazırlandıysak, Galatasaray maçına da aynı disiplinle hazırlanacağız ve buna da aynı motivasyonla çıkacağız” diye konuştu.