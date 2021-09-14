Grip Aşısı Ekim Veya Kasım Ayında Yapılacak

MUTLU SARIGÜL

Grip aşısının ekim veya kasım ayında kendilerine ulaştırılacağını dile getiren Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, grip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde özellikle riskli, aşıları tanımlanmış kişilere yapacaklarını açıkladı.

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde grip aşısıyla ilgili meraklar da giderek artmaya başladı. Malatya’da grip aşısı var mı, grip aşısı ne zaman yapılacak? gibi merak edilenleri BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Sağlık Bakanlığının geçen yılki gibi bu yıl da grip aşısını göndereceğini söyledi.

“MASKE TAKMAK ÖNEMLİ”

Geçen yıl ve önceki yıl vatandaşların grip aşısına çok büyük bir talebi olduğunu ve grip aşılarının Bakanlık takvimine göre yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Bentli, “Daha önceki yıllardaki planlamalara göre ülkelere aşı gönderildiği için sanırım ülkemize 3 milyon civarında gelmişti. İlimizde bile ilk etapta çok fazla rağbet olmasına rağmen sonra grip aşısını yaptırmayanlar da oldu. Biz tedbirlerimize dikkat edersek inşallah grip konusunda da kendimizi korumuş oluruz. Maske takmak önemli. Kapalı ortamlarda, toplu taşıma araçlarında gerekirse çift maske bizi en az aşı kadar koruyan bir yöntem. Zaten bir kişi grip bulaşıyorsa tedbirleri elden bırakmış oluyor. O kişi aşısızsa mutlaka Koronavirüs’ün de bulaşma riski olduğunu düşünerek biz tedbirlere devam edersek, özellikle 65 yaş ve üstü olan riskli gruba da yeterince grip aşımız gelirse inşallah bu sıkıntıyı kış ayında yaşamayız diye düşünüyorum. Grip aşısı Bakanlığımızın takvimine göre yapılacak. Ekim veya kasın ayı gibi aşılar bize ulaşmaya başlayacak. O zaman inşallah biz aile sağlığı merkezlerinde özellikle riskli, aşıları tanımlanmış kişilere aşılarını yapacağız” şeklinde konuştu.