Gri Pasaportta son gelişme!

Kiraz: “15 ay geçti Başkan’a işlem yapılmadı”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan ‘gri pasaport skandalı’ ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Kiraz, “Malatya’da şikâyet edilenlerin başında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar geliyor. Çünkü bir protokol imzalanmışsa, bu protokolün başındaki isim elbette ki belediye başkanıdır. Aradan 15 ay geçmesine rağmen Yeşilyurt Belediye Başkanı ile alakalı bir işlemin yapılmadığını görüyoruz” dedi.

2021 yılının nisan ayında Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde gündeme gelen ‘gri pasaport skandalı’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ile Bingöl’ün Servi Beldesi eski Belediye Başkanı Ali A. ve Almanya’da yaşayan Ersin K. tutuklandı. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında da işlemlerin başlatılması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Kiraz, İl Başkanlığında Yeşilyurt CHP Meclis üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Gri pasaport skandalında yeni bir gelişme var” diyen Kiraz, “ Meclis üyelerimizle birlikte değerlendirme yapmak istedik. Belediye Meclis üyelerimiz 2021 yılının nisan ayında Yeşilyurt Belediye Meclisi’ne bir soru önergesi vermişti ve burada da bir skandal ortaya çıkmıştı. Ve bu günlerde skandal olayla ilgili tutuklamaların olduğunu öğrendik. Bu olayda tutuklamanın olması da u işin ne kadar ciddi boyutta olduğunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘43 KİŞİ NEREDE?’

Olayın Meclis’te gündeme gelmesinin ardından suç duyurusunda bulunduklarını anımsatan Kiraz, “Ayrıca 2021 yılının nisan ayında Yeşilyurt Belediyesi’ne gri pasaportla alakalı bir suç duyurusunda bulunmuştuk. O günlerde yaşananlara değinecek olursak, Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında yapılan bir protokol var. Bu protokollerle ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ amacıyla Almanya’ya toplamda 45 kişi gönderilmiş, bu 45 kişiden sadece 2 kişi yani belediye başkan yardımcıları geri gelmiş ve geriye kalan 43 kişi geri gelmemiştir. Biz defalarca ’43 kişi nerede?’ diye sorduk. 43 kişinin ne karşılığında gittiğini de sorguladık. Fakat sorduğumuz sorulara cevap alamadık. Bizde bunun üzerine o tarihlerde suç duyurusunda bulunmuştuk. Tabii suç duyurusunda bulunduğumuz tarihlerde bir kamu davası da açılmıştı. Bu konuyu Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, TBMM gündemine taşıdı. Biz bu konunun üzerine giderken Türkiye’de birçok belediyede aynı uygulamaların yapıldığını da görmüş olduk. Bu uygulamaların hepsinin hukuksuz ve suç olduğunu, para karşılığında yapıldığını o dönemlerde tespit ettik” sözlerine yer verdi.

CHP’li Kiraz son olarak, “Malatya’da şikâyet edilenlerin başında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar geliyor. Çünkü bir protokol imzalanmışsa, bu protokolün başındaki isim elbette ki belediye başkanıdır. Olayın arından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Nüfus İl Müdürü ve Çevre Şehircilik İl Müdürü görevden alınmıştı. Ama aradan 15 ay geçmesine rağmen Yeşilyurt Belediye Başkanı ile alakalı bir işlemin yapılmadığını görüyoruz. Bizim şikâyetçi olduğumuz kişilerden birisi de Mehmet Çınar’dı. İkinci şikâyetçi olduğumuz kişi Ersin Kilit’ti. Ve Ersin Kilit’in şu anda tutuklandığını görüyoruz. Ayrıca Malatya Kişisel Gelişim Derneği’nden şikâyetçi olmuştuk. Şimdi biz şunu da merak ediyoruz. Malatya Kişisel Gelişim Derneği’ nin yöneticileri kimlerdir? Bu dernekle alakalı herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür? Çünkü bu dernek soruşturmanın bir tarafıdır” dedi.

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