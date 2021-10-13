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Gri Pasaport İddiasına Bakan Soylu’dan Cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmet damgalı pasaport iş ve işlemlerinin 5682 sayılı Pasaport Kanunu doğrultusunda yürütüldüğünü ve söz konusu konuya ilişkin Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 19 ilde inceleme ve soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

gri pasaport i̇ddiasına bakan soylu’dan cevap!
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Gri Pasaport İddiasına Bakan Soylu’dan Cevap!

19 ilde pasaport soruşturması

FERDİ DURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmet damgalı pasaport iş ve işlemlerinin 5682 sayılı Pasaport Kanunu doğrultusunda yürütüldüğünü ve söz konusu konuya ilişkin Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 19 ilde inceleme ve soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından “Gri pasaportla Almanya’ya götürülenlerin geri dönmemesi” iddiası ile ilgili olarak verilen soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap geldi. Bakan Soylu, konunun 19 ayrı ilde mülkiye müfettişlerince soruşturulmakta olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağbaba’ya verilen cevapta: “Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya ait soru önergesi incelenmiştir. Soru önergesinde belirtilen hizmet damgalı pasaport iş ve işlemleri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu doğrultusunda yürütülmekte olup, söz konusu konuya ilişkin Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 19 ilde inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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