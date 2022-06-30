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Göztepe’de Turgay Altay dönemi
Yeni Malatyaspor ile birlikte Süper Lig’e veda eden Göztepe’de teknik direktörlüğe Turgay Altay getirildi.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladık. Hocamız bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi. UEFA-Pro Lisansı bulunan 42 yaşındaki teknik adam son olarak Manisa FK’da görev yapıyordu. Siyah-beyazlı takım ile 27 maça çıkan Altay, 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 40 puan topladı ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı. Turgay Altay, 2018-19 sezonunda da Konyaspor’da yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.
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