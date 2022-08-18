Gözler FİFA’dan gelecek haberde

Yeni Malatyaspor’da gözler FİFA’dan gelecek Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’nun lisansları için olumlu bir haberde.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’de ilk hafta Bodrumspor mağlubiyeti ile sezona merhaba diyen Yeni Malatyaspor’da, Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’u için FİFA’ya yapılan başvurunun sonucu merakla bekleniyor. Sarı siyahlı takımın başvurusunu kabul eden FİFA’nın bu yönde nasıl bir karar vereceği henüz bilinmezken, özellikle transfer tahtası kapalı olduğu için kadro kuramayan Yeni Malatyaspor’un bu kararı dört gözle bekliyor.

Kulüp Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, FİFA ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, futbolcularla şuan kulübün hiçbir sıkıntısının olmadığını ve alacaklarının da önendiğini hatırlattı. Daha önceki yönetimden kaynaklı yaşanan bu sürecin kendileri aleyhine sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Yeşilova, gerekirse Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’yu da FİFA’ya gönderebileceklerini belirtti.

Bu 3 oyuncuya mutlak ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Yeşilova, yetersiz olan kadrolarının ilk maçta görüldüğünü de ifade ederek olumlu bir haber beklediklerini söyledi.

Öte yandan Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar aralıksız sürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde dün de çift idman yapan sarı siyahlılarda tek hedef ise galibiyet.

Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor’da

Öte yandan geçen sezon da takımda forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon da Yeni bir formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüp binasında Başkan Hacı Ahmet Yaman’ında katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Barış Başdaş kendisini yeniden Yeni Malatyasporlu yapan imzayı atarken Karim Hafez transferinin ise olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.