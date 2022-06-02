Gövdeli’nin içme suyu sorunu sona eriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi Gövdeli Mahallesi’nin uzun yıllar yaşadığı içme suyu sorunu çözülüyor.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Gövdeli Mahalle Muhtarı Ali Karagöz, çalışmaları yerinde incelediler.

Çalışmalardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Gövdeli Mahalle Muhtarı Ali Karagöz, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Muhtar Karagöz, “En büyük sorunumuz içme suyu. Yıllardır evlerimiz susuzdu. Gövdeli’nin olmazsa olmazlarından olan su sorunu bu yıl bitecek. Sizlere güvenimiz sonsuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“YILLARDIR SU VAR AMA EVLERE ULAŞAMIYORDU”

Zor arazi şartlarına rağmen MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise, “Doğanşehir İlçesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok yol kat ettik. Büyük hizmetler aldık. Gövdeli Mahallemizin içme suyu sorununu çözmek için MASKİ Genel Müdürümüz ziyaret etti. Yıllardır su var ama evlere ulaşamıyordu. Dağları delerek içme suyunu vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SUYU YÖNETEMİYORDUK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda, kırsal bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Gövdeli Mahallemizin çok ciddi bir suyu var. Bu suyu yıllardır halkımızın hizmetine verememişiz. Tüm ekibimizle birlikte Doğanşehir İlçemizin her tarafında olduğu gibi Gövdeli Mahallemizde de çalışıyoruz. Önce yol yapıyoruz, sonra hat döşüyoruz. Kayaların içerisinde çok ciddi bir emek isteyen iş yapıyoruz. Doğanşehir İlçemize bağlı, Fındık, Elmalı, Polatdere, Polat, Söğüt, Erkenek, Sürgü ve Kurucuova Mahallemizde çalışmalarımız var. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi tüm ekibimizle Doğanşehir İlçemiz için sahadayız. Gövdeli’de vatandaşlarımız mevcut hatları kendi imkanları ile çekmişti. Eski hat olduğundan dolayı çok arıza meydana geliyordu. Fiziki kayıplar çok oluyordu. Suyu yönetemiyorduk. Elektrik maliyetleri artıyordu. Su da yetmiyordu. Şimdi su gözesinde aboneye kadar olan hatları komple yeniliyoruz. Hem suyu iyi yönetmiş olacağız, hem de kayıp-kaçakların önüne geçmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca da yeterli suyu elde etmiş olacağız. Bizim olmamız gereken yer sahadır. Sahada sıkıntıyı gördüğümüz zaman MASKİ’nin çözemeyeceği bir iş yok. Gövdeli’ye ilk defa kaynak suyu gidecek. Gövdelili halkımız bundan sonra tertemiz suyunu içecek. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. (Bülten)