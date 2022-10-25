Görüntü var ses yok!

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Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle ateş hattından çıkma fırsatını kaçırdı. Sezon başından buyana oynanan ligdeki mücadelelerde her hafta üzerine koyarak ilerlemesine rağmen istediği puanları bir türlü hanesine yazdıramayan Yeni Malatyaspor’un son olarak Göztepe karşısında da sahada işler istenildiği gibi gitmedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Ligin alt sıralarında bulunan İzmir ekibi karşısında 3 puan kazanması halinde 4 basamak yükselerek ateş hattının bir basamak üzerine 15. sıraya yükselme şansını elinin tersiyle iten sarı kırmızılılar haftayı 6 puanla 18. sırada tamamladı. Geçen hafta Bandırmaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini alarak moral bulan Yeni Malatyaspor, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Ağrı 1970 Spor’u penaltı atışlarıyla eleyerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Sezon başından buyana oynanan ligdeki mücadelelerde her hafta üzerine koyarak ilerlemesine rağmen istediği puanları bir türlü hanesine yazdıramayan Yeni Malatyaspor’un son olarak Göztepe karşısında da sahada işler istenildiği gibi gitmedi. Maçın başlamasıyla birlikte Haqi Osman ve Doğukan Emeksiz ile rakip savunmayı ablukaya alan sarı kırmızılılar bulduğu net gol fırsatlarından yararlanamadı. Sarı kırmızılı oyuncular, skor üretme isteği ve hırsıyla hızlı akan oyunda Göztepe kalecisi Ekrem Kılıçarslan’la birçok kez karşı karşıya kalırken golsüz bölümde öne geçme şansını değerlendiremedi. Ally Malle’nin pasıyla topla buluşan Doğukan’ın atağında 32. Dakikasında top ağlarla buluştu ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı. Soyunma odasına tamda 0-0 eşitlikle girileceği sırada Göztepe’nin tehlikeli atağını savuşturamayan Yeni Malatyaspor defansının hatasını affetmeyen Yasin Öztekin attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Maçın ikinci yarısında Haqi Osman’ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Yeni Malatyaspor’da atışı kullanan Rahman Buğra Çağıran topu direğe nişanladı ve takımının eşitliği yakalaması şansını elinden kaçırdı. Savunmanın önünde oyun kurucu ve takım kaptanı olarak sahada görev alan Buğra Çağıran’ın penaltıyı kaçırması ve yaptığı pas hatalar tribünde maçı izleyen taraftarların tepkisine neden oldu. Karşılaşmanın 89.dakikasında oyundan alınan Buğra ise tribünde kendisine tepki gösteren taraftarlara el hareketiyle karşılık verdi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, maçın ardından yaptığı açıklamada, rakibe bir tane pozisyon vererek kaybettiklerini ifade ederek, “Çok üzgünüm. topa sahip olan taraf biziz. Pozisyonlara giren biziz. İlk devrenin son 15 saniye bitimine yediğimiz bir gol bizi zor durumda bıraktı. Buda Göztepe’nin daha fazla defansif oynamasına neden oldu. Penaltı da, gol de kaçıyor ama tabi içeride bu oyun ile bu güzel oyunla kaybetmek bizi asıl derinden yaralayan ve üzen tarafı budur” dedi.