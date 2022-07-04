Görsel meta olarak kullanılamayacaklar

Yasak 14 Temmuz’da başlıyor!

ÇİĞDEM ERHAN

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye’de petshoplar da kedi köpek satışı yapılması yasaklandı. 14 Temmuz tarihinden sonra kedi ve köpeklerin canlı görsel bir meta olarak petshoplar da artık satılamayacak. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren hayvan sever Kübra Koca, “Devletimizin her ne kadar geç kalmış olduğu bir karar olsa da biz hayvan severleri çok mutlu etti. Devletin tüm kafes hayvanlarına el koyması lazım” dedi.

Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek yasağı 14 Temmuz’da başlıyor. Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 14 Temmuz tarihinden sonra petshoplarda kedi ve köpek türlerinin bulundurulması yasak olurken, yapılan kanun düzenlemesi ile evcil hayvan sahiplenilmesini artırılması, vatandaşların barınaklara yönelmesini sağlamak amaçlanıyor. Yapılan kanun değişikliği ile hayvan severler bir nebzede olsa mutlu olurken petshopçular kara kara düşünmeye başladıklarını ve kendilerini zor durumda bırakacak bir yasa olduğunu dile getirdiler.

Hayvan sever Kübra Koca, kafeslerde tutulan tüm hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini dile getirdi.

“GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR”

Kübra Koca, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikle hayata geçirilecek uygulama ile ilgili konuşarak, “Öncelikle geç kalınmış bir karardır. Öncelikle petshoplarda hayvanlara bir mal gibi bakılıp satışı yapılıyor. Petshopların genelini gezerseniz kafeslerin içerinde bulunan hayvanların 2 tanesi mutlaka hastadır, mutlaka yaralı ve açtır. Bu çok geç kalınmış bir karar. Petshopcular tabii ki üzülecekler. Ekmek tekneleri gitti. Bir mamadan aldığı karı bir kediden alamıyor. Biz bu durumun önüne geçmek için çok mücadele ettik ama başaramadık. Petshopların dışında merdiven altı olarak kedi ve köpek alıp evlerinde üretim yapan kişiler de var. Cins kedi ve köpek alıp üretim yapan vatandaşlar var. Devlet nasıl ki petshoplar için yasa çıkarıp bunun önüne geçtiyse bunun da önüne geçmesi lazım” şeklinde konuştu.

“HAYVANAT BAHÇELERİ KAPATILSIN”

Gönüllü hayvan severler olarak her canlıyı birer evlat olarak baktıklarını da sözlerine eyken Kübra Koca, “Benim baktığım bir sürü hayvan var. Onların hepsi benim çocuklarım gibi. Onların bir mal gibi satışını bırakın ben komşuma dahi emanet edemem. Hayvan sevmeyen, merhamet duygusu olmayan insanlar satış yapıyor. Devletimizin her ne kadar geç kalmış olduğu bir karar olsa da biz hayvan severleri çok mutlu etti. Petshopların yanı sıra hayvanat bahçelerine de el konulmasını istiyoruz. Hayvanların kafesler de olmayacağını, sokaklarda kısıtlı yaşam alanlarının kısıtlanmamasını istiyoruz. Devletimizin bunlara da bir el atması gerekiyor. Kafeslerin içindeki hayvanlar da insanlar gibi anlaşamayabiliyor. Birbirine zarar verebiliyorlar. Tırnaklarıyla kendilerini çizebiliyorlar, kafeslerin içinde güneş olmadan toprak olmadan nasıl yaşayabilir bu hayvanlar? Bunlar olmadığı için hareketsiz kaldıkları için hayvanlarda hastalıklar nüksediyor. Bunu da petshoplar bugün sattı yarın satacağımlarla bekletip hayvanların hastalıklarını ilerletiyorlar. Biz bu tür olaylara çok şahidiz. Devletin tüm kafes hayvanlarına el koyması lazım. Buna hayvanat bahçesi de dâhil. İstifçi insanlar var sırf üretim yapabilmek için evine kedi köpek alan insanlar var. Özellikle bu kişilerin önünü almaları lazım” sözlerini kaydetti.

“VATANDAŞLARDAN TEPKİ ALDIK”

Yetkililere seslenen Koca, son olarak, “Malatya’daki yetkililere şunu söylemek istiyorum; Hayvan severlerin önünü kapatmaktansa vatandaşları hayvan severlik noktasında teşvik etsinler. Çünkü biz bu konuda mağdur olduk. Hayvan toplama başladıktan sonra biz artık sokak hayvanlarını da besleyemez olduk. İnsanlar tarafından çok tepkiler alıyoruz. Savaşımız hep aynı, savaşmaya da devam edeceğimiz. Biz gönüllü hayvan severleriz bizim bir kumrumuz veya bir derneğimiz yok. Biz aşımızı, mamamızı ve tedavi masraflarını cebimizden karşılayan insanlarız. Zor şartlarda hayvanlara bakıyoruz. Malatya’daki yetkililerden bize destek olmaları çağrısın bulunuyorum” diyerek çağrıda bulundu.

“ZOR DURUM DÜŞECEĞİZ”

Petshopların hayvan satışı dışında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinde önemli görev üstlendiğini ifade eden petshop işletmecisi Ali Turan, “Biz kedi ve köpek sahiplendirilmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Bize kedi ve köpek vb. satımını kapsayan şartlarda ruhsat verildi. Biz buna dayanarak bu dükkânı açtık. Bu kanunun biz petshopçuları zor duruma sokacağını düşünüyorum” kelimelerine yer verdi.