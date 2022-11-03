“Görmezden gelmemiz mümkün değildi”

MEHMET KIROĞLAN

“Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları”nın beşincisi Malatya’da düzenlendi. Çalıştayda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, mülteciler konusunda Türkiye’nin sorumluluğunu dile getirdi. Ersoy, “İnsanlık bir dram yaşıyorken, ait olduğumuz bu coğrafyanın insanları bu kadar büyük zulme ve acıya maruz kalmışken, bu medeniyetin en önde gelen büyük unsuru olarak sesiz kalmamız, görmeden gelmemiz mümkün değildi” dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının bölgesel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla istişare edildiği “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları”nın beşincisi, dün Malatya’da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen ve Doğu Anadolu bölgesindeki tüm illeri kapsayan çalıştaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin, UNHCR Türkiye Temsilcisi Phillippe Leclerc, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan emniyet müdürleri, jandarma komutanları, milli eğitim müdürleri ve müftüler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk sözü alan Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü bu konunun yönetilmesinde sahada birçok kurunum uyum ve koordine içerisinde çalışmasını mecbur kıldığını söyledi.

“4 ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Çalıştayı 7 bölgede yapacaklarını belirten Ünlü, “Devletimizin bütün kurumları olmak üzere tüm birimleriyle uluslararası örgütlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum ve işbirliği içerisinde büyük bir başarı sağladık. 4 çalıştay gerçekleştirildi. Doğu Anadolu beşinci, yedi bölgede yapacağız. 4 çalıştayda önemli çıktılar ortaya koydu. Göç yönetiminde önümüzü aydınlatan çok önemli çıktılar ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“BİRBİRİYLE ÇATIŞAN KAVRAMLAR OLARAK GÖRÜLEBİLİR”

Bu insanlık dramını çözmenin ağır sorumluluk yüklediğini ifade eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ise, “Bu bölgesel çalıştayları Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum kavramları açısından alıyoruz. Bu kavramları doğru bir açıdan ele alınmazsa birbiriyle çatışan kavramlar olarak görülebilir. Yaşadığımız çağda milyonlarca insan can korkusuyla ülkelerini terk ederken, güvenlik arayışı içerisinde olanlar ciddi mağduriyetlerle karşılaşmaktadır. Bu insanlık dramını çözmek bize ağır bir sorumluluk yüklemektedir” diye konuştu.

“MALATYA’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ KONUMUNDA”

Bir sorumluluk içerisinde davranılması gerektiğine dikkat çeken Malatya Valisi Hulusi Şahin de, “Türkiye bir köprü pozisyonu ifa etmesinden kaynaklanan, dünyanın merkezinde yer almasından kaynaklanan nedenler dünyanın göç yönünden en kritik ülkelerinden, yükü de en fazla taşıyan ülke. Tüm paydaşlar olarak önce Türkiye’nin güvenliği hususunda üzerimize düşeni sıkı bir şekilde yapıyoruz. Türkiye yapmış olduklarıyla dünyaya örnek teşkil eden bir ülkedir. Gerek sınır güvenliği gerekse de düzensiz göçle önemli Bir görev ifade etmektedir. Bu kapsamda Malatya’da çok önemli bir merkez konumundadır. Malatya 2 geri gönderme, 1 geçici gönderme merkezi ile geri gönderme merkezi ve 3 binin üzerinde kapasitesiyle çalışarak, geri gönderme merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Buradaki işlemlerle sınır dışı işlemleri de yapılıyor. Bugüne kadar Malatya’dan çok sayıda Afganistan ve Pakistan’a geri gönderme işletme yaptık. 3 bin 661 düzensiz göçmeni 15 charter seferiyle ülkelerine geri gönderdik. Malatya’da çok çeşitli sosyal uyum politikaları da uygulanıyor. Sosyal uyum ve yaşam eğitimleri yapıyoruz. Yükümüz ağır fakat büyük bir sorumluluk içerisinde davranmalıyız” ifadelerine yer verildi.

“BUNLARIN HİÇBİRİNE DAHLİMİZ YOK”

“Dünya insanlık var olduğu sürece göçlere maruz kalmış kıtlıklar, kuralıklar, yokluklar, yoksulluklar olmuş, topraklarını terk etmek zorunda kalmışlar” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bugün hem bizim coğrafyamızı hem de içinde bulunduğumuz büyük mazlumlar coğrafyasını en derinden etkileyen göç ise savaşlar. Özellikle de iç savaşlar. Bulunduğunuz konum, coğrafi ve jeopolitik konumumuz itibariyle bütün savaşların merkezinde bir ateş çemberi içinde bırakılmış bir ülkeyiz. Bu kadar ağır şartların bize dayatıldığı bir coğrafyada elhamdülillah dünyanın en huzurlu ülkesinde ve şehirlerinde yaşıyoruz. Afganistan’dan Fas’a kadar bir coğrafya kan gölüne dönüştürüldü. Bunların hiçbirine dahlimiz yok. İnsanlar Afganistan’dan göç etmek zorunda kaldılar çünkü 40 yıldır tepelerine bomba yağdırıldı. Onların barış ve huzuruna katkıdan başka hiçbir kötülüğümüz olmadı. Ama o insanlar Türkiye’ye göç etmek buradan da başka ülkelere girmenin yollarını aramak zorunda kaldılar” diye konuştu.

“CİDDİ BİR ŞEKİLDE YALNIZ BIRAKILDIK”

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sorunu gördüklerini ve uluslararası camiaya, BM’ye çağı yaptıklarını ifade eden Ersoy, “Irak ve Suriye’ye demokrasi getirmek o insanları özgürleştirmek istediler. Sanki dünyanın bütün diktatörlerini devirdiler, her tarafa demokrasiyi getirdiler sadece Irak, Suriye kaldı. Hemen yanlarındaki başka diktatörlükleri hayatları boyunca hiç görmediler ve bir iç savaş başladı. Suriyeli garibanların tepesine yağdırılan misket bombalarına inanın hiç dahlimiz olmadı. Hiçbir günahımız yok. Akın akın insanlar yaşanmaz hale getirilen ülkelerinden kaçacak yer aradılar. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sorunu gördük ve uluslararası camiaya, BM’ye çağı yaptık. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturalım, savaştan kaçan insanların Suriye toprakları içinde bir yerde tutalım dedik. Ne BM ne uluslararası kamuoyu ne uluslararası camianın önde gelenleri, savaşın gerçek sorumluları, bombaları bizzat oraya yağdıranlar, kendi şehirlerinde insanları yaşayamaz duruma getirenler son derece ilgisiz kaldılar. Bu teklifimize yanaşmadılar. İnsanlar sınırımıza dayandı. 10 bin kilometre uzaktan gelmediler, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız, aynı medeniyet ve kültür değerlerini paylaştığımız insanlardı. Kapımıza dayandılar, bizim için hadise şuydu; tecavüze uğramak durumunda olan komşumuzun kızının zilimize basması, ‘O kapıyı açmam’ diyen var mı? Türkiye o sorumluluğu yerine getirdi ve o gün kapıları açtı. Sonra da bu insanların süratle geri dönüşlerini sağlayabilmek, ülkelerinde ve bölgelerinde güvenli bölgelere geri dönüşlerini sağlamak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Ama maalesef çok ciddi bir şekilde yalnız bırakıldık. İnsanlık bir dram yaşıyorken, ait olduğumuz bu coğrafyanın insanları bu kadar büyük zulme ve acıya maruz kalmışken, bu medeniyetin en önde gelen büyük unsuru olarak sesiz kalmamız, görmeden gelmemiz mümkün değildi. Ülke olarak üzerimize düşen sorumluluğu insanlık, kültürümüz, medeniyet değerlerimiz adına tümüyle yerine getirmeye çalıştık. Başkanlarının yaptığını yapmamız beklenemezdi. Sınırlarımıza dayanan insanları ölüme mahkûm edemezdik, geri o savaşın içine itemezdik. Biz, birilerinin yaptığı gibi Ege Denizi’nde botlarını şişleyip, çocukları soğuk sularda ölümüze mahkûm edemezdik. Sınırlarımızda Yunanistan’ın yaptığı gibi onları çırılçıplak soyup, öldürüp orada bırakamazdık. Bugün bize, ‘Gönderin, atın’ diyorlar. Hayır, kardeşim hem insanlık hem de uluslararası hukukun emirleri, vicdan ve hukuki sorumluluğumuz neyse onu yerine getirerek, yapmak zorundaydık” söyleminde bulundu.

“BÜTÜN AKIŞI DURDURDUK”

Ersoy, “Türkiye’nin güvenliği, huzurunu ve göçle mücadelesini İsviçre’de, Avrupa’nın göbeğinde yapmıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, bütün sorunların kaynağı olan bir coğrafyanın tam ortasında ve hepsiyle sınırı olan bir bölgesinde yaşıyoruz. Bin 300 kilometre sınırımızda devlet, devlet otoritesi bırakmadılar. PKK’ya komşu yaptılar. Afganistan, Pakistan, Bangladeş’in durumuna bakın. Bütün akışı durdurduk, son yıllarda aldığımız tedbirlerle kesinlikle hem gelen sayısında çok ciddi düşüş hem de yakalanan sayısında çok ciddi artışlar sağlar olduk. Çok yoğun bir mücadele ederek o süreci durdurduk. Güvenliğimize herhangi bir olumsuz etkisinin olmasını bütün bu çalışmalarla önledik. Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan bütün komşularımız PKK kamplarına ev sahipliği yaparken, her tarafımız sevgili Avrupalı dostlarımızın, Amerika’nın silahlandırdığı, eğittiği, donattığı binlerce teröristle, PKK, YPG ile çevrilmişken dosta güven, düşmana korku verircesine, inadına, herkese ve her şeye rağmen elhamdülillah arkadaşlarımızın çok büyük fedakârlık ve gayretleriyle, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde göçünden terörüne kadar verdiği ortak akla dayalı mücadeleyle terörün bütün unsurlarına karşı sağladığı kuvvet ve hâkimiyetle dünyanın en huzurlu ülkesiyiz. İddia ediyorum Hakkari, Şırnak, Diyarbakır dünyanın en güvenli şehirlerinden biri.”