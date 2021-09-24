GÖRMEK Mİ GÖRÜNMEK Mİ?

Başkalarını izlemek mi hoşunuza gider yoksa kendinizi izletmek mi?

Dijital dünyanın kıskacında kalmış biz insanlar için bu soruya cevap vermek çok zor olmasa gerek. Çünkü verilere göre ülke olarak günde ortalama 3,5 saatimiz sosyal medya araçlarında geçiyoruz.Ya paylaşım yapıyoruz yada paylaşım izliyoruz.WeareSocial adlı medya kuruluşunun araştırmalarında2021 ocak ayı verilerine göre internet başında geçirdiğimiz toplam süre günde ortalama 7 saat 21 dakika.

Bilgiye ulaşmanın kolaylığı ve bilginin aktarılması konusunda internetin varlığı hiç şüphesiz çok büyük bir nimet. Gazetelere, dergilere, makalelere ve hatta e-kitaplara ulaşmak artık çok kolay. Birçok kütüphane, kitaplarını dijital ortamda yayınlayarak araştırmacılara kolaylık sunuyor. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde internetin inkâr edilemez olumlu katkısı var.

Ancak günümüzde çoğumuz kendi hayatlarına ait bilgileri de internet de cömertçe sergilemeye ve teşhir etmeye başladık. Üye olduğumuz sosyal platformlarda kendimize ait her türlü bilgiyi sunmaktan çok memnun görünüyoruz. Facebok, instagram, twitter, watsap vbleri kullanıcısı isek bizi araştırmak isteyen için biri için haddinden fazla bilgiyi gönüllü olarak veriyoruz demektir. Memleketimiz, işimiz, ailemiz, zevklerimiz, dünya görüşümüz, siyasi kimliğiniz, üye olduğumuz dernekler, kimlerle görüştüğümüz, arkadaşlarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz…Hepsini başkalarının görmesine açık bir hale getirdik.

Artık kendini göstermek çoğu insan için bir varoluş meselesi sanki. Descartes in ünlü “düşünüyorsam o halde varım” felsefi günümüz insanı için “görünüyorsam o halde varım” a dönüştü.

Nazife Şişman bir sosyolog gözüyle bunun nedenini açıklarken “İnsanlar başrol oynamak ve bir hikâyenin başkahramanı olmak istiyorlar” diyor, “Dijital Dünyada Müslüman Kalmak” adlı kitabında. Ve biz Müslümanların teknolojiyi sorgulamadan hiçbir filtre koymadan hayatlarımıza dahil etmemizi haklı olarak eleştiriyor.

Şimdi şu soruları başta nefsim olmak üzere her birimiz kendimize soralım:

Bir Müslüman için bu kadar görünür olmak, şöhret sahibi olmak, beğenilmek ya da insanlar tarafından takdir görmenin gerçekte ne kadar değeri var?

Allah (C.C) sadece kendi rızasının olduğu işlerimizi kabul edecekken neden başkalarını memnun etmek için yorulalım ki?

Nefsimizi beslemekten başka ne kazancımız olacak ki?

Kamil insan olmanın önündeki en büyük engel nefis değil midir?

Daha iyi görünür olmak adına yapılan hilelerin Allah katında bir karşılığı olmayacak mı?

Kendimizi övmenin ahlaki bir zafiyet olduğunun farkında değil miyiz?

Az konuşmanın, ayıpları örtmenin, gıybet etmemenin ahlaki meziyetler olduğunu bilmiyor muyuz?

Görünmemenin, gizemli olanın daha değerli olduğunu hatırlayalım. Hani Hz. Musa Allah’ı görmek istemişti de O’da “beni göremezsin ey Musa dağa tecelli edeceğim ona bak” dediğinde dağ paramparça olmamış mıydı?(Araf143)

Neden sanal alemde başrol oynamaya çalışıyoruz ki?Zaten her insan kendi hayatının kitabını yazmıyor mu?

Belki de unutuyoruz.O halde hatırlayalım. Bakınız gerçek dünyada ki durumumuzla ilgili ne buyuruyor Rabbimiz;

“Artık kitap (amel defteri) ortaya konmuştur; suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, “Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.(Kehf suresi 49)