“Göreviniz kutsal ve kamusal bir görevdir”

MEHMET KIROĞLAN

MGTC’yi ziyaret eden ve basın mensuplarının sayısız sorunları bulunduğuna dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarının sigortadan tutun da çalışma ortam ve imkânlarına kadar birçok sorunu olduğunu söyledi. Buna rağmen basın mensuplarının sorumluluklarını bilerek hareket ettiklerini belirten Gürkan, “Göreviniz kutsal ve kamusal bir görevdir. Kutsal ve kamusal görevi tarafsız ve toplumun yararına olacak şekilde yaptığınıza olan kanaatim tamdır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dün Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette ilk sözü Başkan Aydın aldı. Başkan Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden MGTC Başkanı Aydın, “Başkanımız bizi her ziyaret ettiğinde, bizler gazetecilerin sorunlarını kendilerine iletiyoruz. Sağ olsunlar bize ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Gazetecilerin, gazetelerin ve medyanın içinde bulunduğu sorunları yine kendisiyle paylaşacağız. Kendisinden destek isteyecek. Bize destek olacağına inanıyoruz. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, basın mensuplarına özel bir önem verdiklerini ifade etti.

“BASIN MENSUPLARI SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORLAR”

Basın mensuplarına niçin önem verdiklerini açıklayan Gürkan şunları kaydetti:

“Eğer bir vücut varsa vücudu hareket eden, vücudun hareket etmesini sağlayan organlar 5 duyu organlarıdır. Toplumun 5 duyu organı gazetecilerdir. Yani basın mensupları yöneticilerin gözü, kulağı, dili, dokunma organı yani tolumun 5 duyu organıdır. Toplumda meydana gelen olayların, hadiselerin bize ulaşması sahadaki basın mensuplarının vasıtasıyla olur. Bu anlamda basın mensuplarının yaptığı görevi biz kamusal görev olarak değerlendiriyoruz. Bunu da ben her platformda ifade ediyorum. Tabii ki basın mensuplarımızın sayısız sorunları var. Basın mensuplarının sigortadan tutun da çalışma ortamlarına kadar, sahadaki çalışma imkânlarına kadar bir yığın sorunları var. Ama ben biliyorum ki, Türk basın teşkilatının karakteri, sorunlarının olduğu ama sorumluluklarının da olduğu bilinci içerisinde hareket etmişlerdir. Bu anlamda ben basın mensuplarımızın sorunları olduğunu biliyorum ama basın mensuplarımız sorunlarını bir tarafa bırakıp, şehrine, ilçesine olan sorumluluklarını esas alarak görevlerini ifa etmektedir. Ben bu anlamda başta Mehmet Aydın kardeşimizin nezdinde bütün basın mensuplarını tebrik ediyorum.”

“ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE OLMA İMKÂNI BULUYORUZ”

“Değerli Başkanımızla zaman zaman yaptığımız istişarelerde basın mensuplarının önlerinde engeller varsa engellerin kaldırılması noktasında, çalışma koşullarının rahatlatılması noktasında ve bunların fiziki çalışma ortamlarının oluşturulması noktasında istişarelerimiz devam ediyor” diyen Başkan Gürkan, “Aynı zamanda basın mensuplarımızla zaman içerisinde basın çalışanlarıyla ilgili sosyal aktivitelerde de basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte olma imkânı buluyoruz. O zaman sorunları birebir dinleme şeklindeki imkânımız da oluyor. Bu anlamda basın mensuplarımızın zor şartlarda güzel görevler ifade ettiklerini biliyorum, bu anlama bütün basın çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Göreviniz kutsal ve kamusal bir görevdir. Kutsal ve kamusal görevi tarafsız ve toplumun yararına olacak şekilde yaptığınıza olan kanaatim tamdır. Bu çalışmalarınızın devamını temenni ettiğimi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.