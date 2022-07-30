Görenleri şaşırtan güvercinler

ŞÜKRAN MALKOÇ

Tavuk kadar büyük olmasıyla görenleri şaşırtan Buhara güvercinleri, fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Görenlerin ilk etapta tavuk zannettiklerini dile getiren Mehmet Karslı, Malatya’da bu güvercinlerin tanınmadığını söyledi.

Malatya’da pek bilinmeyen Buhara güvercinleri, görenleri şaşkına çeviriyor. Neredeyse bir tavuk büyüklüğünde olan bu güvercinler, Malatya dışındaki fiyatıyla da dikkat çekiyor. bu ilginç kuşlar hakkında bilgi veren Mehmet Karslı, güvercinlere gösterilen bu yoğun ilgiden de oldukça memnun.

Güvercinlerin Buhara cinsi süs güvercinleri olduğunu kaydeden Karslı, bu güvercinlerin genellikle süs kuşları olarak beslendiğini belirtti.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ UÇMAMASI

Güvercinleri görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Karslı, “Güvercinlerin özelliği neredeyse tavuk kadar büyük olması ve saatlerce uçamaması. Genel de bu tür güvercinler yerde süs olarak beslenir. Hararetli ve uzun ötüşleri olur. Paçasız buhara güvercini olmaz, paçalı ve çift tepeli olurlar. Künkül ve perçemleri vardır. Buhara güvercinde renk çeşitleri fazladır. Siyah, kırmızı, beyaz, kızıl kahverengi, sarı ve mavi dışında renklerin siyah ve beyaz üzerine dağılımı da mümkün olabilir. Güvercinleri görenler tavuk zannediyor. Güvercin olduğunu daha sonra anlayan vatandaşlar çok şaşırıyorlar. Fiyatı Malatya dışında çifti 5 bin TL’ye kadar alıcı bulunuyor. Malatya’da 500 TL. Çünkü Malatya’da bu güvercinler tanınmıyor ve meraklısı da yok. Bundan dolayı da ucuz” diye konuştu.