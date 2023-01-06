Gönül Elçisi Şahin, gönüllere dokunuyor

Vali Hulusi Şahin’in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Darende’de bulunan köy okullarını ziyaret etti. Burada hem öğrenci hem de velilerle bir araya gelen Şahin, okullarda hizmet veren müdür ve öğretmenlerin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Vali Hulusi Şahin’in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, birleştirilmiş sınıf okutan köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç alanlarını belirlemek, öğretmen ve öğrencilerle ortak etkinlikler yürütmek, onlara her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla köy okulları ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Darende ilçesinde bulunan Balaban Gökdere İlkokulu-Okulöncesi ile Ilıca İlkokulu-Okulöncesi ve Çınar İlkokulunu ziyaret eden Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Şahin, köy okulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı ve öğrencilere kitap ile kırtasiye seti hediye etti. Öte yandan Şahin, okullarda görev yapan okul müdürü, öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Ebru Şahin son olarak, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında, aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan “Aile Okulu Projesi” kapsamında verilen eğitimlere katılıp ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ebru Şahin’e ilçelerde yaptığı eğitim ziyaretlerinde, Darende Kaymakamı eşi Rabia Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi üyeleri eşlik ettiler. (Bülten)