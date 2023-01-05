Gol krallığında zirvede

Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor, Gençlerbirliği’nin 2-1 yenerek ilk devreyi 25 puanla 10’uncu sırada tamamladı. Sakaryaspor’un iki yabancı futbolcusu Michal Nalepa ve Kabongo Kassongo ise atılan gollerde ön plana çıkan iki isim oldu. Yeşil-siyahlılarda sezon başında kadroya katılan Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Nalepa, ligde süre aldığı bin 78 dakika içerisinde 6 asiste imza attı. Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında ortalama 180 dakikada bir rakip filelerin havalanmasına katkı sağlayarak asist krallığında ikinci sırada yerini aldı. Ligin ilk devresinde asist kralı olan Ankara Keçiörengücü forması giyen Ibrahim Olawoyin ise 218 dakikada bir asist yapma başarısını göstererek toplamda 7 gol pasıyla birincilik koltuğuna oturdu. Asist krallığında Sakaryasporlu Nalepa 6 asistle ikinci sırada yer alırken, Bodrumsporlu Üzeyir Ergün 6 asistle üçüncü, Bolusporlu Gökhan Karadeniz 4 asistle dördüncü ve Adanasporlu Bennasser 4 asistle beşinci sırada bulunuyor. (iha)