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Anasayfa / Gündem / Gol krallığında zirvede

Gol krallığında zirvede

Spor toto 1. Lig’in ilk devresinde Sakaryaspor’da Kabongo Kassongo 11 gol atarak maç başına gol ortalaması ile gol krallığında zirvede yerini alırken, asist krallığında bir başka Sakaryasporlu Michal Nalepa 6 asistle ikinci sırada yer aldı.

Gol krallığında zirvede
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Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor, Gençlerbirliği’nin 2-1 yenerek ilk devreyi 25 puanla 10’uncu sırada tamamladı. Sakaryaspor’un iki yabancı futbolcusu Michal Nalepa ve Kabongo Kassongo ise atılan gollerde ön plana çıkan iki isim oldu. Yeşil-siyahlılarda sezon başında kadroya katılan Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Nalepa, ligde süre aldığı bin 78 dakika içerisinde 6 asiste imza attı. Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında ortalama 180 dakikada bir rakip filelerin havalanmasına katkı sağlayarak asist krallığında ikinci sırada yerini aldı. Ligin ilk devresinde asist kralı olan Ankara Keçiörengücü forması giyen Ibrahim Olawoyin ise 218 dakikada bir asist yapma başarısını göstererek toplamda 7 gol pasıyla birincilik koltuğuna oturdu. Asist krallığında Sakaryasporlu Nalepa 6 asistle ikinci sırada yer alırken, Bodrumsporlu Üzeyir Ergün 6 asistle üçüncü, Bolusporlu Gökhan Karadeniz 4 asistle dördüncü ve Adanasporlu Bennasser 4 asistle beşinci sırada bulunuyor. (iha)

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