GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN KAPLAN

Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Tur’unda Yeni Malatyaspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 tamamlanan karşılaşmada Ağrı 1970 Spor’u penaltı atışları sonucu 8-7 mağlup ederek, adını bir üst tura yazdırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda sahasında Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu ve Yusuf Susuz hakem üçlüsü yönetti.

Yeni Malatyaspor, mücadelenin 17.dakikasında Yakup Alkan’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda eline geçen fırsatları değerlendiremeyen Yeni Malatyaspor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Mücadelenin 53’üncü dakikasında Ağrı 1970 Spor’un kullandığı serbest vuruşta Burak Kavlak topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1’e geldi. Oyuncu değişiklikleri sonrası oyundan daha üstün taraf olan Ağrı 1970 Spor, 68.dakikada Muhammet Furkan Kılıç’ın golüyle 2-1 öne geçti. Üstünlüğü ele geçirdikten sonrada ataklarını sürdüren Ağrı 1970 Spor, 76.dakikada Murat Torun’un penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-1’e getirdi.

Yeni Malatyaspor’un ani gelişen atağında Ogün Özçiçek’in pası sonrası kaleci Göktan ile karşı karşıya kalan Mert Miraç Altıntaş topu ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu. 3-2’den sonra oyuna ağırlığını koyan Yeni Malatyaspor, 89.dakikada Erşan Yaşa’nın ortasında Adem Kaba’nın kendi kalesine attığı golle skoru 3-3’e getirdi.

Ağrı 1970 Spor 90.dakikada Taner Yıldız ile penaltı vuruşundan yararlanamadı ve mücadelenin normal süresi 3-3’lük eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Mücadelede uzatmanın ilk ve ikinci uzatmasında gol sesi çıkmadı. Seri penaltı atışlarında 5-4’lük üstünlük sağlayan Yeni Malatyaspor, müsabakayı 8-7 kazandı ve bir üst tura çıktı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 15 PENALTI: Rahman Buğra’nın soldan kullandığı korner atışı esnasında Muhammet Mustafa Gundak’ın Philip Awuku’ya yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 17 GOL: Yakup Alkan Penaltı atışını gole çevirdi ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

Dakika 22: Yakup Alkan sağdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti top, yandan auta çıktı.

Dakika 44: Erşan’ın sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Yakup Alkan müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 53 GOL: Burak Seres’in kullandığı serbest vuruşta Ahmet Kutlu dokunmak istedi ancak gerisindeki Burak Kavlak topu kendi ağlarına yolladı: 1-1.

Dakika 63: Ağrı 1970 Spor etkili geldi. Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Murat Torun müsait pozisyonda sert vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 68 GOL: Ağrı 1970 Spor öne geçti. Burak Seles’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topa buluşan Muhammet Furkan Kılıç sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 75 PENALTI: Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde Erşan Yaşa’nın Muhammed Emin Yavaş’a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 76: Ağrı 1970 Spor’da penaltı atışını kullanan Murat Torun topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı: 1-3.

Dakika 81 GOL: Yeni Malatyaspor aradaki farkı bire düşürdü. Ogün’ün pasında kaleci Göktan ile karşı karşıya kalan Mert Miraç Altıntaş düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Dakika 89 GOL: Yeni Malatyaspor skoru 3-3’e getirdi. Erşan Yaşa’nın içeriye çevirmek istediği topu uzaklaştırmak isteyen Adem Kaba topu kendi ağlarına gönderdi: 3-3.

Dakika 90 PENALTI: Ağrı 1970 Spor’da Muhammet Furkan Kılıç’ın Aly Malle’nin hareketi sonrası yerde kaldığı pozisyon sonrası hake bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Taner Yıldız kullandı. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan kurtardı.

Mücadelenin normal süresi 3-3’lük eşitlikle tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Dakika 93: Yeni Malatyaspor’da penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Aly Malle müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 97: Doğukan Emeksiz’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aly Malle sert vurdu ancak kaleci Göktan gole izin vermedi.

Uzatmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle tamamlandı.

Dakika 111: Jospin’in kullandığı serbest vuruşta Barış Kafayı vurdu, kaleci Göktan topu kornere çeldi.

Dakika 118 DİREKTEN DÖNDÜ: Yeni Malatyaspor’un ani gelişen atağında Doğukan’ın vuruşında kaleciden dönen topla buluşan Enes Savucu kaleyi denedi top direğe çarparak oyun alanına döndü.

İkinci uzatma dakikası da 3-3’lük eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Yeni Malatyaspor seri penaltı atışlarında 5-4’lük üstünlük sağladı ve müsabakayı 8-7 kazanarak, tur atladı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz, Necati Selçuk Şahin (4.hakem)

YENİ MALATYASPOR: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku (Dk.62 Jospin Nshimirimana), 5.Arda Hilmi Şengül, 6.Rahman Buğra Çağıran (Dk.46 Ogün Özçiçek), 9.Yakup Alkan (Dk.98 Enes Savucu), 17.Hüseyin Ekici (Dk.69 Doğukan Emeksiz), 20.Cengizhan Akgün (Dk.76 Aly Malle), 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde (Dk.61 Barış Başdaş), 77.Mert Miraç Altıntaş, 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 21.Ahmet Oytun Özdoğan, 7.Doğukan Emeksiz, 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 18.Enes Savucu, 22.Barış Başdaş, 55.Emircan Bayrakdar, 66.Jospin Nshimirimana, 85.Kerem Altunışık, 88.Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer

AĞRI 1970 SPOR: 24.Göktan Cörüt, 28.Kıraç Baş (Dk.107 Kuban Altunbudak), 54.Ahmet Emre Kartal, 53.Adem Kaba, 16.Yasin Yıldız (Dk.69 Anıl Çıracı), 9.Ahmet Kutlu (Dk.59 Muhammet Furkan Kılıç), 21.Mahsun Gediklioğlu, 8.Muhammet Mustafa Gundak (Dk.59 Taner Yıldız), 7.Muhammed Emin Yavaş, 20.Burak Seres (Dk.69 Emre Yaşar), 10.Murat Torun

YEDEKLER: 49.Mahsum Arslan, 88.Anıl Çıracı, 4.Kuban Altunbudak, 5.Emre Yaşar, 25.Taner Yıldız, 61.Muhammet Furkan Kılıç, 77.Muhammed Kavaklı

TEKNİK SORUMLU: Turgay Karatekin

GOLLER: Dk.17 (penaltıdan) Yakup Alkan, Dk.81 Mert Miraç Altıntaş, Dk.89 Adem Kaba (kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor), Dk.53 Burak Kavlak (kendi kalesine), Dk. 68 Muhammet Furkan Kılıç, Dk.76 (penaltıdan) Murat Torun (Ağrı 1970 Spor)

PENALTILAR

Ağrı 1970 Spor: Murat Torun-gol, Muhammet Furkan Kılıç-kaçtı, Ahmet Emre Kartal-gol, Kuban Altunbudak-gol, Adem Kaba-gol

Yeni Malatyaspor: Barış Başdaş-gol, Mert Miraç Altıntaş-gol, Ogün Özçiçek-gol, Doğukan Emeksiz-gol, Jospin Nshimirimana-gol

SARI KARTLAR: Muhammet Mustafa Gundak, Adem Kaba, Göktan Cörüt, Anıl Çıracı, Mahsun Gediklioğlu (Ağrı 1970 Spor), Burak Kavlak, Philip Gameli Awuku, Yakup Alkan, Ogün Özçiçek (Yeni Malatyaspor)