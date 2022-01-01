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’Gökyüzü Kartalları’ yeni yıla nöbet başında girdi

’gökyüzü kartalları’ yeni yıla nöbet başında girdi
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan 229 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı’nda görevli askerler, 1901 rakımlı Tavşan Dağı’nın zirvesinde hava sahasının güvenliği için yeni yıla nöbet başında girdi.

’Gökyüzü kartalı’ Mehmetçikler, sorumlu oldukları hava sahasındaki gelişmeleri 24 saat kesintisiz gözlemlerken, yeni yılı ailelerinden uzak nöbette karşıladı. Birliğin çevresi kar yağışı ve soğuğa rağmen üst düzey önlemlerle korunuyor.

2022 yılına güzel temennilerle giren kahramanlar, şartlar ne olursa olsun hava sahasının güvenliği için 24 saat boyunca görev başından ayrılmıyor. Ailelerinin ve Türk milletinin yeni yılını kutlayan Gökyüzü Kartalları, “Bizler görevde olduğumuz sürece kanatlarımızın altında daima özgür yaşayacaklar” mesajını verdi.

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