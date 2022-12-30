GÖK’TEN ÇARPICI AÇIKLAMA

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya ve Türkiye’de büyük bir oy patlaması yaşayacaklarını açıklayan MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, bu seçimi ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın kazanması gerektiğini kaydetti. Vatandaşların ‘Oyumu verdim, kurtuldum’ dememeleri gerektiğini ifade eden Gök, “Önümüzdeki seçimin ‘var olmak ve yok olmak’ seçimi olduğunu deklare etmek zorundayız. Bu seçimin Türkiye’nin belki de bugüne kadar Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük olayıdır’ diyebilirim. O zaman Kurtuluş Savaşı cephede verildi, bugün bu savaş sandıkta verilecek” dedi.

22 Aralık itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Gök, çalışmalara hızlı başladı. BUSABAH gazetesine konuşan ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Gök, önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanları talimatlarıyla göreve başladığını dile getiren Gök, MHP Malatya eski İl Başkanı Mesut Samanlı’nın Başkanlığındaki İ Yönetiminde Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ve bu nedenle de teşkilata yabancı olmadığını söyledi.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal medya ve yerel basını çok aktif kullanacaklarını dile getiren Gök, “Sahada ve organizasyonlarımızla her zaman için Malatya’da seçime hazır tek partiyiz. Şu aşamada yapacağımız çalışmalarla ve daha öncesinde Genel Merkezimizin talimatıyla ilçe ilçe aydınlatma toplantıları ve ‘Köyüm Benim’ temalı mezra gezileriyle, akabinde Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ‘Aday belli, karar net’ mitingleri, sonrasında ‘Komşum nasılsın?’ temalı programlarıyla hep sahada olduk. 2023 seçimleri öncesinde ‘Ahilik’ ön temalı esnaf programlarımıza başlıyoruz. Dolayısıyla sahadan uzak değiliz. Vatandaşlarımızın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını biliyoruz. Sıkıntıların çözüm noktasında ne yapılacaksa vekillerimizle, teşkilatlarımızla bunları çözmeye çalışıyoruz. Sosyal medyayı çok aktif kullanacağız. Şu anda en önemli aktivite sosyal medya. Medyada yer almaya çalışacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tanıtımlarımızı yapacağız. Aday adaylığı süreci, YSK’nın seçim takvimi belli olduktan sonra ki, hala alınmış bir seçim kararı olmadığı için seçim tarihi belli değil, seçime hazırlıklı tek parti teşkilat olarak biz varız. YSK’nın açıklayacağı seçim tarihine göre aday adaylık süreci, akabinde kesinleşen aday süreci ve Genel Merkezimizin belirlediği liste dahilinde 24 saat esasına dayalı olarak teşkilatlarımızla birlikte inşallah sahada olacağız” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

Bu seçimde çok büyük bir oy patlaması yaşayacaklarını belirten Gök, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin açıkladığı gibi bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Akabinde biz bu seçimde Türkiye’nin genelinde Malatya’nın da yerelinde çok büyük bir oy patlaması bekliyoruz. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermeyen insanlarla konuştuğumuzda ‘Cumhurbaşkanı oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz, milletvekilliği oyunu da MHP’ye vereceğiz’ diyen çok sayıda vatandaşımız var ve onlarla konuşuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

“Girmedik yer, çalmadık kapı bırakmayacağız. Kırgınlıkları ortadan kaldırmaya çalışacağız” diyen Gök, misyon, vizyon ve partilerinin seçimle ilgili çalışmalarını birinci ağızdan halkımıza anlatacaklarını ifade etti.

“VATANDAŞIMIZIN KANTARI BELİNDEDİR”

Konuşmasında 6’lı masaya da gönderme yapan Gök, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki seçimin var olmak ve yok olmak seçimi olduğunu deklare etmek zorundayız. Bu seçim Türkiye’nin belki de bugüne kadar Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük olayıdır’ diyebilirim. O zaman Kurtuluş Savaşı cephede verildi, bugün bu savaş sandıkta verilecek. Ne olursa olsun bu seçimi mutlaka Cumhur İttifakının kazanması, sandıktan başarılı çıkması gerekiyor. Gördünüz yakın zamanda bir siyasi partinin genel başkanının Amerika’da 8 saat kaybolması, ne talimatlar aldığı, kimlerle görüştüğü hala muamma. Bununla ilgili yazılı ve görsel basında bir açıklama yapılmadı. Saraçhane’de gördünüz, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünü kesmek için kendi içlerinde 6’lı masanın düzenlediği bir kumpas var. 6’lı masayla ilgili ‘İç işlerimize karışmayın’ gibi birbirlerine serzenişler başladı. 6’lı masa şu anda dağılmış gibi görünüyor. Toparlanacak mı diye sorulursa daha mantıklı olur bence. Ben 6’lı masayı dağılmış gibi görüyorum. Bir defa şunu anlamaları lazım. Seçim yurtdışında kapı kapı dolaşılarak kazanılmaz, seçim vatandaşın ayağına giderek, vatandaşla kazanılır. Bizim vatandaşımızın kantarı belindedir. Yeri, vakti, zamanı geldiğinde herkesin ayarını tartarak verir kendisine.”

“BİZ ADAY YOKMUŞ GİBİ SAHADA ZATEN ÇALIŞIYORUZ”

Kim aday olursa olsun karşısında hazır bir teşkilat bulacağını ve sahada birlikte çalışacaklarını söyleyen Gök, “Bizde listeyi Genel Merkez belirler. Biz listeye ve isme bağlı kalmıyoruz. Biz aday yokmuş gibi sahada zaten çalışıyoruz. Kim aday olarak gelirse karşısında hazır bir teşkilat bulacak. Sandık görevlileriyle, ilçe teşkilatlarıyla, müşahitleriyle, il başkanıyla, MYK ve teşkilatıyla birbirine kenetlenmiş bir bütün halinde bir teşkilat var. Adaylar hiç yabancılık çekmeden direkt sahada bizlerle birlikte çalışmaya başlayacak” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLARIMIZ SADECE KENDİ OYUNDA SORUMLU DEĞİL”

Vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Gök, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımız bu seçimde ‘Oyumu verdim, kurtuldum’ demesinler. Bu seçim öyle bir seçim ki, küskünlüğe, dargınlığa, ‘oy kullanmaya gitmeyeceğim’ seçimi değil. Bu seçim çok önemli. Çevremizde olup bitenleri görüyoruz. Yunanistan’da Amerika’nın kurduğu üsler var, Suriye’de yine Amerika’nın üsleri bulunuyor. Keza Rusya’nın Suriye’de üsleri var. Mavi Vatan projemizle bize Mısır, Libya üzerinden karşı olanları görüyoruz. Dünyada bir Ukrayna-Rusya Savaşı var. Keza bu bölgede en fazla etkilenenlerden birisi biziz. Çok çelişkili bir coğrafyada olduğumuz için bu seçimi ne pahasına olursa olsun Cumhur İttifakı’nın mutlaka kazanmak zorunda. Başarılı olmak zorundayız. Vatandaşlarımız da sadece kendi oyunda sorumlu değil. Bu tehlikeli göz ardı etmeden lütfen en yakınlarına bunları anlatıp, sandığa gitmelerini sağlasınlar.”