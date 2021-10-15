Gökçe Türkiye Gündemini Değerlendirdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Soner Gökçe partinin ilk MYK toplantısında alınan kararları açıkladı ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt ile birlikte yapmış oldukları ilk Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararları ve görev dağılımını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Soner Gökçe, Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’ye yönelik yapılması planlanan askeri harekat noktasında kararlı oldukları yönündeki açıklamasını değerlendiren Gökçe, “Buna yönelik tehlikeler karşısın da devletimizin yanındayız. Ülkemizin ve yurttaşlarımızın güvenliğine karşı gelişebilecek her türlü saldırı da hükümetin bu yöndeki alacağı somut tehlikelere karşı yanında elbette olacağız. Ancak hükümetin ülkemiz adına bu kadar önemli bir konuda alacağı kararlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni toplayarak gerekirse gizli oturumda bilgilendirme yapmasını, parlamentoda bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilerle gerekli hassasiyeti göstererek yaşanılan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunulmasını arzu ederiz” dedi.

Merkez Bankası’ndaki görevden alınmalarla ilgilide açıklama yapan Gökçe, “Merkez Bankası’nın ekonomi ve para politikalarıyla ilgili bağımsız hareket edemediğini, istikrarın bozulduğunu bununda piyasalara olumsuz yansıdığını görmekteyiz. Bağımsız yargı, güçlü meclis ve tarafsız Cumhurbaşkanı ülkemizin her anlam da güçlenmesine katkı sağlayacak. Bunu bir kez daha anladık” ifadelerini kullandı. (Bülten)