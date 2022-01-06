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Anasayfa / Asayiş / GMİS Yönetim Kurulu, “7 Ocak maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

GMİS Yönetim Kurulu, “7 Ocak maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

gmi̇s yönetim kurulu, “7 ocak maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) TTK Kozlu Müessesesinde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 maden işçisini andı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden işçisini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi:

“7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden taşeron şirket çalışanı 8 maden şehidimizi, ölümlerinin 9’uncu yılında saygıyla ve rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

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