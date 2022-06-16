“GİZ” çini sergisi büyük ilgi gördü

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Sanat Salonu’nda “GİZ” adında minyatür ve çini sergisi gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Koçer, Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Meryem Kaplan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar Borkan tarafından hazırlanmış olan “GİZ” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılış törenine; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Yakıncı ve sanatseverler katıldı.

Arslantepe Höyüğü çini ve minyatür tasarımlarını konu alan sergide 41 eser yer aldı. İnönü Üniversitesinin sergiye ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda hocalarımızın minyatür ve çini eserlerinin sergisinin açılışını yaptık. Bu serginin ismi GİZ. Birbirinden güzel eserler, Selçuklu motiflerini özellikle minyatürde Yunus Emre ve hayatını anlatan birbirinden güzel, birbirinden kıymetli minyatürleri hocalarımız sergiledi. Hocamızın sergisini açmaktan ve gezmekten büyük bir mutluluk, memnuniyet duyuyorum. Böyle sanatçılarımız, bu alanın hem sanatını hem teoriğini yapan hocalarımız, bu ülkenin en büyük değerleri en kıymetli hocaları ve sanatçılarıdır. Hocalarımızı misafir etmekten ve sergilerine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Doç. Dr. Funda Koçer, sergi hakkında bu şekilde konuştu:

“Sergimiz çini ve minyatür üzerine, hem Osmanlı hem de Selçuklu çinileri var. Özellikle Malatya’nın Arslantepe Höyüğü’nün minyatürlerini ve çini tasarımlarını yaptık. Bir bölüm onları oluşturuyor diğer bölüm de Selçuklu’ya ait Kubadabad Sarayı’nın çinilerinin yer aldığı bölümümüz var. Osmanlı çinileri var ve benim Yunus Emre’yle ilgili yapmış olduğum minyatür çalışmalarından oluşmakta sergimiz.”

Sergi 13-17 Haziran tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Sanat Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. (İNÜHABER)