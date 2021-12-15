DOLAR

14,6998$%2.08

EURO

16,5722%2.16

STERLİN

19,5035£%2.37

GRAM ALTIN

835,37%1,94

ÇEYREK ALTIN

13.335,04%1,35

BİTCOİN

709599฿%4.70643

İkindi Vakti a 14:54
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Eğitim / Girişimci gençlere destek

Girişimci gençlere destek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere yardım imkanı sunuluyor.

girişimci gençlere destek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Girişimci gençlere destek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere yardım imkanı sunuluyor.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Mühendislik Fakültesi’nde TÜBİTAK destek programları semineri gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak Pusula Ön Kuluçka Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Özge Öztürk katıldı.

21.yüzyıl başarı faktörlerinin AR-GE yapmak, girişimde bulunmak ve inovasyon gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Öztürk, bu sayede ancak başarıya ulaşılabildiğini belirtti. Öztürk, “Teknoloji Transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip bulunduğu ve başka bir yerde uygulandığı bir proses olarak tanımlanabilir. Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitedeki akademik bilginin sanayiye, ticarileşecek ürüne dönüşmesi için arada köprü vazifesi gören bir yapıdır. Malatya Teknokent bünyesinde yer alan İnönü Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, üniversite- sanayi işbirliği hizmetleri, fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olmak üzere 5 modülde hizmet verilmektedir” ifadelerini kullandı.

PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERE İMKAN

Malatya Teknokent’te Ön Kuluçka Merkezi olduğunu hatırlatan Öztürk, ön kuluçka merkezlerinin, iş fikrini hayata geçirerek projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentörlük ve proje fikri doğrulamaya yönelik destek süreçlerini içeren yapılar olduğunu söyledi.

girisimci genclere destek

girisimci genclere destek 2

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yeşilyurt Belediyesi’nden Üniversiteli Öğrencilere Bir Jest Daha

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.