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Anasayfa / Asayiş / Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun’da uyuşturucu operasyonu

giresun’da uyuşturucu operasyonu
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Giresun’un Eynesil İlçesi Çorapçı Köyünde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yasadışı ekim yaptığı tespit edilen M.K. isimli şahsın ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada; 100 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, portatif sera yapımında kullanılan çok miktarda sera ve bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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