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Giresun’da otobüs kazası: 4 yaralı

giresun’da otobüs kazası: 4 yaralı
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Giresun’un Espiye ilçesinde bir yolcu otobüsüyle çekicinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Adabük mevki Karadeniz sahil yolunda Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde bulunan 61 S 1448 plakalı otobüs ile aynı istikamete gitmekte olan 60 AAY 624 plakalı çekicinin karıştığı kaza sonrası otobüs içinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavisi için Espiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle tek şeridi trafiğe kapanmış Karadeniz sahil yolunun tek şeritten trafik akışının sağlandığı kaydedildi.

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