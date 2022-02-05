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Anasayfa / Asayiş / Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı
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Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 2 kişi Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde meydana geldi. Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu. Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi. Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar kontrol Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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