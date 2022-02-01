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Gine Bissau’da Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında silah sesleri

gine bissau’da cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında silah sesleri
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Gine Bissau’nun başkenti Bissau’da kabine toplantısının düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’nun başkenti Bissau’da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında dışarıdan silah sesleri yükseldi.

Yerel kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında yaşanan olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, yetkililer ateş edenlerin kimliğinin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada da, “ECOWAS, Gine-Bissau’daki Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında silah seslerinin duyulduğu olayı büyük bir endişeyle takip ediyor” ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcülerinden Farhan Haq ise açıklamasında, “Genel Sekreter Guterres, Bissau’daki şiddetli çatışma haberlerinden derin endişe duyuyor. Guterres, çatışmanın bir an önce sona ermesini ve ülkenin demokratik kurumlarına tam saygı gösterilmesini istiyor” dedi.

Gine Bissau’nun 1947 yılında Portekiz’den bağımsızlığını ilan edip ayrılmasından bu yana 9 darbe gerçekleştirilmişti.

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