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Anasayfa / Ekonomi / Gıda ürünleri satın alınacaktır

Gıda ürünleri satın alınacaktır

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı gıda ürünleri satın alacağını açıkladı.

gıda ürünleri satın alınacaktır
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Gıda ürünleri satın alınacaktır

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı gıda ürünleri satın alacağını açıkladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Yaş Meyve ve Sebze Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihinin 16 Eylül olduğu belirtildi.

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