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Anasayfa / Ekonomi / Gıda ürünleri satın alınacak

Gıda ürünleri satın alınacak

gıda ürünleri satın alınacak
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Gıda ürünleri satın alınacak

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi gıda ürünleri satın alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Tosun Eti (Karkas) Tavuk Eti ve Çiğ Balık Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 9 Eylül olarak belirtildi.

Aksoğan Tur

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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