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Anasayfa / Ekonomi / Gıda ürünleri alınacak

Gıda ürünleri alınacak

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü gıda ürünleri alacağını duyurdu.

gıda ürünleri alınacak
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Gıda ürünleri alınacak!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü gıda ürünleri alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personel için yiyecek yardımı kapsamında 83 kalem iaşe malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 21 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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