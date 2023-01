Gezer: Yapacağımız ilk iş basın özgürlüğünün önünü açmak

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gezer, DEVA Partisinin iktidar olması durumunda yapacakları ilk işin basın özgürlüğünün önünü açmak olacağını açıkladı.

BEYZA NUR GÜL

DEVA Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İbrahim Gezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden dolayı Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ’ne ziyaret gerçekleştirerek önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim adına ilk konuşmayı Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Bozkurtoğlu, “Bizi ziyaret eden misafirlerimizden özellikle gazeteciler gününü bir güne sığdırmalarını değil en zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımızın her gününü 10 Ocak çalışan gazeteciler günü gibi değerli kılınmasını arzu ediyoruz. Bugün de misafirimiz Deva partisi kurucusu Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Gezer beyefendi. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“11 BİN GAZETECİ İŞİNDEN ATILDI”

Gazetecilerin çalışma koşullarından bahsederek son on yılda 11 Bin gazetecinin işinden atıldığını ifade eden Gezer, “Bugün 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile cemiyetimizi ziyaret ettik. Cemiyet yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Günün önemi vesilesi ile emekçi gazetecilerin ve ülkemizin basın mensuplarının gününü tebrik ediyorum. Ülkemizin refah içerisinde ve huzur içerisinde gelişmesini istiyorsak ileriye taşımak istiyorsak basın özgürlüğünü sağlamak bilgi erişiminin önündeki engelleri kaldırmak bu ülkenin iktidarına da muhalefetine de eşit haklar tanımak eşit ölçüde yer vererek ülkemizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ama maalesef bugün bunları sağladığımızı söyleyemeyiz. Son on yılda bu ülkede 11 Bin gazeteci işinden atıldı. Yaklaşık on yıldır bu ülkede yüzlerce gazeteciye aydın ve entelektüellere televizyona çıkma yasağı uygulanıyor. Aydın ve entelektüellerin bu ülkenin tepe yöneticilerine soru sorması yasak. Yaklaşık on yıldır bu ülkede attığı bir twitter yüzünden on binlerce insan soruşturmaya uğruyor ve hapis yatıyor. Yaklaşık on yıldır bu ülkede AHİM ve AYM kuralları uygulanmıyor. Ben bütün Malatyalılara seslenmek istiyorum. Biz böyle bir ülke mi hayal ediyorduk? İnsanların bir soru ile işinden atıldığı, binlerce gazetecinin hiçbir mahkeme kararı olmadan haklı mı haksız mı? Doğru mu yanlış mı? Demeden işinden atıldığı ve bunun sonucu olarak bugün Türkiye dünyada genel özgürlükler alanında maalesef yaklaşık iki yüz ülke arasında 146.sıraya gerilemiş durumda. Basın özgürlüğü açısından ise 195 ülke arasında 153.sıraya gerilemiş durumda. Türkiye bunu hak ediyor mu? Özgür bir ülke istiyoruz. Basının özgür olduğu, gazetecilerin özgürce yazabildiği ve eleştiri yapabildiği, gençlerin rahatça twitter atabildiği bir ülke istiyoruz. Basının önünün kapatılması demek bu ülkede yoksulluğun, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, adaletsizliğin önünün açılması anlamına gelmektedir” dedi.

“İLK İŞ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNÜ AÇMAK”

Önümüzdeki seçimlerde DEVA Partisinin iktidar olması durumunda yapacakları ilk işin basın özgürlüğünün önünü açmak olacağını belirten Gezer, “ Bu ülke önümüzdeki dönemde bir tercih yapacak. Gerçekten hukukun adaletin olduğu, basının özgürce yazabildiği bir ülke mi istiyoruz? Yoksa içine kapanan, korkuların yasakların olduğu bir ülke mi istiyoruz? Buna karar vereceğiz. Ben herkesi bu hususta duyarlı olmaya davet ediyorum. Deva partisi olarak iktidar olma imkânı bulur bulmaz yapacağımız ilk iş basın özgürlüğünün önünü açmak olacaktır. Tekrardan bizleri kabul eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine ve değerli yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.