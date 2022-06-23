Gevrek’ten Günaydın’a teklif!

“Kim ben tek başıma bu işi yaparım derse hayal satmaktan öteye gidemez”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan sarı kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi için sayılı günler kalırken, kulübü içine düştüğü borç sarmalından çıkarabilecek bir babayiğit bulma çabaları devam ediyor. 26 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçimi için iş adamı Kamil Göksu dışında henüz resmi aday çıkmazken, sarı kırmızılı kulübü zarara uğratan Adil Gevrek’in gerekli desteği bulamayınca aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Transfer tahtasının açılması için gerekli paranın bulunması için arayışlarına giren Adil Gevrek bugüne kadar birçok isimle görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Son olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşen Gevrek’in başkanlığı bırakmak istediği ancak Gürkan’ın Gevrek’e “Sen düşürdün sen çıkar göreve devam et” dediği öğrenildi. Bugüne kadar belediye bütçesinden milyonlarca lira kendisine destek verildiğini anımsatan Gürkan’ın önümüzdeki süreçte kasadan kulübe destek olamayacağını söylediği öğrenildi. Gürkan’dan destek alamayan Gevrek’in “tamam ben çekileyim kimi istiyorsanız o gelsin. Ona destek olun” dediği ve kenara çekildiği öne sürüldü.

Yeni Malatyaspor başkanlığı için ismi sıkça gündeme gelen Cengiz Günaydın’la da görüşen Adil Gevrek, kulüp yöneticiliği konusunda tecrübeli olan Günaydın’a başkanlık teklifi götürdü. Günaydın’a başkasının bu işi yapamayacağını söyleyen Adil Gevrek’in mevcut şartlarda sarı kırmızılı kulübü bir tek kendisinin kurtarabileceğini ifade ettiği konuşuluyor.

“ORTADA BİR CENAZE VAR”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Cengiz Günaydın, “Başkaları için şan şöhret heves işi ben kaçmıyorum. Sorumluluk alması gerekenler artık bizler değiliz. Ortada bir gerçek var. Bu takım TFF 1. Lig’den çıkar. Ancak sadece benimle birlikte çıkmaz. Ortada bir cenaze var. Kimse fikir beyan etmiyor. Takımı kapatmak mı istiyorsunuz? Devam etmek mi istiyorsunuz? Herkesin flu davrandığı kimsenin net olmadığı ortamda kim ben tek başıma bu işi yaparım derse hayal satmaktan öte gidemez. Benim en büyük korkum, geçmişte efsane Malatyaspor’da yaşananların Yeni Malatyaspor’un başına gelmesi. Mutlaka ortak iradeyle hareket edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.