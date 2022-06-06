Gevrek’e yeniden borçlanma yetkisi!

Yeni Malatyaspor’da mali genel kurul toplantısında 2022-2023 tahmini bütçesi de görüşüldü. Sarı kırmızılı kulübün 2022-2023 tahmini bütçesi 175 milyon TL gider, 175 milyon TL gelir olarak açıklandı. Ayrıca Adil Gevrek yönetimini divan kurulu heyetinden kendilerine bankalardan kredi kullanma yetkisi verilmesi talebinde bulundu. Delegelerin oylamasına sunulan yetki talebi oy çokluyla kabul edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de yer alacak olan Yeni Malatyaspor’da mali genel kurul toplantısında 2022-2023 tahmini bütçesi de görüşüldü. Sarı kırmızılı kulübün 2022-2023 tahmini bütçesi 175 milyon TL gider, 175 milyon TL gelir olarak açıklandı. Tahmini bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Adil Gevrek yönetimini divan kurulu heyetinden kendilerine bankalardan kredi kullanma yetkisi verilmesi talebinde bulundu. Delegelerin oylamasına sunulan yetki talebi oy çokluyla kabul edildi.

Ayrıca mali kongrenin ardından seçimli genel kurul kararı da alındı. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Adil Gevrek’in, tekrar aday olup olmayacağı bilinmezken, kulübün olağan seçim genel kurulu, 19 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Haziran Pazar günü yine aynı saatte Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.