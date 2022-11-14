Gevrek Yeni Malatyaspor’u aile şirketine çevirmiş!

Yeni Malatyaspor’da Yousouf Ndayishimiye’nin Başakşehir’e transferi sonrası alınan çeki kendi şirketlerine aktaran Adil Gevrek bir kez daha kendini savundu. Gevrek bahse konu şirketlerin kendisine değil kardeşine ait olduğunu söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüp üzerinden elde ettiği rantla iş dünyasında daha önce sahip olmadığı kadar itibar kazanan Adil Gevrek, borçsuz şekilde devir aldığı Yeni Malatyaspor Kulübü’nü sanki 400 milyon TL borçla iki defa küme düşüren başkasıymış gibi yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlığı döneme ait usulsüzlük tespit edilmesi halinde bütün borcu kendisinin ödeyeceği vaadinde bulunan Gevrek, hakkında çıkan yolsuzluk haberlerinin kendisini itibarsızlaştırma amaçlı olduğunu savundu.

Youssouf Ndayishimiye transfer ücretinin kardeşine ait olan şirket üzerinden aktarıldığını doğrulayan Gevrek, Yeni Malatyaspor’un para sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde bu şirketler üzerinden para akışı sağlandığını itiraf etti. Çok büyük paraların bu şirketler üzerinden döndürüldüğünü sanki yasalmış gibi aktaran Adil Gevrek, bu durumu kulübün banka hesaplarının blokeli olduğu gerekçesiyle savundu. Ama her ne hikmetse Gevrek’in açıklamalarında borçsuz devir alınan sarı kırmızılı kulübün, onca futbolcu satışlarından gelen paralara rağmen nasıl olurda banka hesaplarının bloke edildiğinden bahsetmedi.

SİYASETÇİLERE BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUDU!

Malatyalı siyasetçilerle ilgili yaşadığı sıkıntılar olduğunu ifade eden Adil Gevrek, “Yerel siyasetçilerle ilgili yaşadığım sıkıntıları, bu durumda olunmasının sebepleri neler tek tek açıklayacağım. Bugüne kadar çok şey söylendi, sustum. İş iftiraya, itibarsızlaştırmaya giderse olayın rengi değişir. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Şunu vicdanım huzurlu bir şekilde ifade ediyorum ki; başkanlığım boyunca bana inanan kişilerin başını yere eğdirecek hiç bir eylemimiz olmadı. Bir tane bir usulsüzlük çıkarsınlar herhangi bir konuda yemin ediyorum bütün borcu ben ödeyeceğim” dedi.