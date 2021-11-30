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Gevrek transferi ikinci plana attı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, devre arası transferi için konuşmanın henüz erken olduğunu ifade ederek önceliğin ocak ayına kadar puan toplamak olduğunu söyledi.

gevrek transferi ikinci plana attı
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Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor‘da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, aldıkları 1 puan ile moral bulduklarını belirtti. Gevrek, “Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Konumumuz gereği biraz daha yukarı çıkalım. Galatasaray gibi bir takımdan puan almak çok önemli. Takım olarak ligde de ilk beraberliği aldık” dedi.

Bundan sonra kalan maçlara bakacaklarını ifade eden Gevrek, “Uzun süredir kötü bir gidişatımız var. Galatasaray karşısında aldığımız puan ile moral bulduk. Şimdi önümüzdeki Konyaspor maçına bakacağız. Takıma yapacakları transferler ile ilgili de konuşan Gevrek, devre arasında Teknik Direktör Sumudica ile istişare ederek gerekli oyuncuları alacaklarını söyledi. Şu anda önlerinde 5 maç bulunduğunu ve ilk hedeflerinin bu maçlardan en iyi şekilde puanları toplamak olduğunu kaydeden Başkan Gevrek, “Transfer dönemi geldiğinde teknik heyetimizle oturup transfer yapacağız. Önceliğimiz alabildiğimiz puanları almaktır, maç maç giderek önümüzdeki puan toplamaktır. Transferde şu an erken ama eksiklerimizi biliyoruz, devre arasında mutlaka transferler yapacağız” diye konuştu.

Gevrek, Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, “Mustafa Başkanla beraber mesaimiz oldu. Allah mekanını cennet etsin. Türk futbolu adına çok büyük hizmetleri oldu. Kulüpler Birliği’nde beraber çalıştık, Türk futbolu için de büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

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