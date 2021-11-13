Gevrek sosyal medyada ortaya çıktı!

Malatyalı gazetecilerin ısrarlı şekilde ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarını yanıtsız bırakan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ortaya çıktı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

İstanbul’da bulunan ve kulüp tarafından kirası ödenen ofisinde Burundili misafirlerini konuk eden Gevrek’in ziyaretçilerine Yeni Malatyaspor forması ile kayısı ikram paketi hediye ettiği görüntüler kamuoyuna servis edildi. Yeni Malatyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Burundi Ligi Aigle Noir Kulübü Başkanı Hon. Révérien NDIKURIYO ve Burundi Türkiye Büyükelçisi Gérard BIKEBAKO’yu ofisinde ağırladı. Başkanımız, ziyaretin sonunda Gérard ve Révérien’in isminin yazılı olduğu formamızı ve kayısı paketi hediye etti” denildi.

Öte yandan son zamanlarda Yeni Malatyaspor’un FIFA’daki dosyaları nedeniyle devre arasında transfer yasağıyla karşı karşıya kalabileceği yönündeki konuların sorulması için kendisine ulaşmak isteyen Malatyalı gazetecilerin telefonuna çıkmayan Adil Gevrek, önceki gün bir ulusal haber ajansı tarafından servis edilen haberde ise “Taraftarımız ekiplerine biraz daha takviye olsun daima bir arada inşallah bu berbat gidişata son verip, çıkışa devam edeceğiz” demekle yetindi.