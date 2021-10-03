Gevrek özür diledi

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek 2-0 biten Hatayspor karşılaşmanın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, “Kötü bir gidişat vardı ve bugün de Hatayspor’a kendi sahamızda mağlup olduk. Taraftar her zaman haklıdır. Bugün buraya gelen taraftarımız kusura bakmasınlar. 4-5 maç kaybedince gösterilen tepkiler yerinde protestolardır. Onlardan özür diliyoruz. Her hafta buraya gelerek maç izliyorlarsa ve takımları yeniliyorsa söz hakları da vardır. Protesto hakları da vardır. Ligin 8.haftasına kadar kaybettiğimiz maçlarda ve bugün özellikle kötü oynadık. Galibiyeti de hak etmedik. Oynadığımız futbolla beraberliği de hak etmedik. Ama tabii futbol sonuç odaklı; futbolda iyi sonuç ve puan almak lazım. İyi de oynasan kötü de oynasan puan almalısın. 5 haftadır üst üste mağlubiyetleri taraftarımız hak etmiyor. Malatyaspor camiası hak etmiyor. Allah’ın izniyle buradan çıkacağız. Taraftarımız, camiamız sabırlı olsunlar. Bize güvensinler. Gereken yapılacaktır. Bu takıma güveniyoruz. Evet, protesto edelim ama sonuç olarak bu takım bizim takımımız. Daha lig maratonu çok uzun. ” ifadelerini kullandı.

“GEREKEN MÜDAHALELER YAPILACAK”

Sezon başından buyana yaşanan hakem hatalarının da mağlubiyetlerde etkili olduğunu ancak bunların arkasına sığınmadıklarını kaydeden Gevrek, “Yaklaşık 8 yıldır Malatyaspor’un başkanlığını yapıyoruz. Bugüne kadar birlikte büyük başarılara imza attık. Kötü gidişatlarımız da oldu. Ama bu sıkıntıların içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz. Hocayla alakalı konuşmak hemen doğru değil. Alınacak tedbirler, yapılacak ne varsa Yeni Malatyaspor’un menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Oturup arkadaşlarımızla konuşacağız. Milli maç arası var. Bu arada gereken müdahaleler yapılacak. Önce kendimizi eleştirelim. Kötü oynuyoruz. Ama hakemlere gelince sezon başından buyana, Beşiktaş maçı veya diğer karşılaşmalarda maalesef hakemlerin kararları da çok etkili oldu. Mağlubiyetin arkasına sığınmıyoruz. Sadece bugün için söylemiyorum. Çalınan veya çalınmayan fauller hatalar çok oldu. Mağlubiyetleri hakemlere bağlamak doğru olmaz ama genel olarak hakemlerin performansı da çok düşüktü. VAR’daki hakemlerin bazı şeyleri görmemesi ister istemez bizleri de üzüyor ve düşündürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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