Gevrek, Nihat Özdemir’e savaş açtı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Yeni Malatyaspor düştüyse sorumlusu bensem, Türk futbolunun geldiği yerdeki sorumlusu da sizsiniz” diyerek sert sözlerle Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir’e yüklendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF’nin başkanlık seçimde söz alarak kürsüye çıkan Adil Gevrek, Nihat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Gevrek, “Yüzlerine de söyledim, şimdi de söyleyeceğim. Türk futbolu nerden nereye gitti. Biz Süper Lig’e çıkarken 17 milyon 100 bin avro alıyorduk. Bugün ligde kalan, Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor 4 milyon avro aldı. Türkiye’de futbolun en büyün sıkıntısı ekonomidir. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. 80 milyon kaybedilen davada almadığım parayı benden kestiniz. Sayın başkanım defalarca bunu söyledim ama siz defalarca ban haklısınız dediniz. Ama bu parayı kestiniz. Bizden, Göztepe’den, Antep’ten ve diğer kulüplerden. Bu adaletsizlik mi? Adaletsizlik. Özellikle Anadolu takımları bu gidişle yaşamayacak. Bugün bir Anadolu kulübünün Süper Lig’de kalabilmesi için 200, 250 milyon lira para lazım. Peki geliri ne kadar? 70, 80 milyon. Peki nasıl olacak bu iş? İstanbul2da bugün 8 takım var. Proje takımı olacaklar ya da anonim şirketi olacaklar. Ben bunu Yeni Malatyaspor camiasına, siyasilerimize ve belediye başkanlarımıza anlattım. Artık hiçbir Anadolu kulübü bu gelirlerle yaşayamayacak” şeklinde konuştu.

“ÖYLE TEHDİTLERİ SİZE YAKIŞTIRAMADIM”

Türk futbolunun değer kaybetmesinde federasyonun büyük payı olduğunun altını çizen Gevrek, “Marka değerimiz neden düştü? Bunun hiç hesabını yapmadık. 500 milyon lira olan yayın geliri bugün 110 milyon liraya verilmedi. Yönetim kurulunda çok samimi olduğum arkadaşlar var. Hepsini de seviyorum. Ama eleştiriye açık olacaksınız. Nihat başkanım özellikle de size söylüyorum. Ben nezaketen yanınıza geldim. Dedim ki, ‘başkanım sizi eleştireceğim’, siz hiç olmayacak şekilde tepki gösterdiniz. Hiç yakışmadı size, kusura bakmayın. Ben eğer buraya tehdit edilerek çıkıp konuşamayacaksam 8 yıldır Malatyaspor’da başkanlık yapamazdım. Ben öyle tehditleri size yakıştıramadım. Siz büyüğümsünüz size saygıda asla kusur etmem. Ama bu şekilde tepki verirseniz büyüklüğünüzü kaybedersiniz” diye konuştu.

Kendi yönetimiyle de özeleştiri yapan Adil Gevrek, “Bugün benim hatalarımdan dolayı Yeni Malatyaspor’un borcu var. Başarısızlığım var. Ama sizin kestiğiniz para 115 milyon. Sadece Malatyaspor’da. Var olan sözleşmede, oranın yetkilisi sizsiniz. Siz bu indirimi yaptırdınız. Ama kim kaybetti? Anadolu kulüpleri kaybetti. Anadolu kulüplerinin gelirinin yüzde 90’nı yayın geliri. İyi niyetle çalıştınız. Bende iyi niyetle çalıştım. Ama bugün Yeni Malatyaspor düştüyse sorumlusu bensem, Türk futbolunun geldiği yerdeki sorumlusu da sizsiniz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.