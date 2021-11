Gevrek: Biz iyi düşünelim iyi olsun!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig’de yer aldıkları 5 sezon içerisinde her türlü acıyı, sevinci ve sıkıntıyı yaşadığını ifade ederek, “Önceki sezonların ilk yarısında 24, 21 ve 29 gibi puanlarla gittik. Bu sene iyi başlamadık. İnşallah sonu iyi olur. Biz iyi düşünelim iyi olsun.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüp başkanı Adil Gevrek, Üçleme programında Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz’ın konuğu oldu. Bu sezon Yeni Malatyaspor’un en kötü sezonu olduğunu anımsatarak sözlerine başlayan Adil Gevrek, “İyi oynayarak kaybettiğimiz maçlarımız oldu. 5 maç üst üste kaybedince müdahale kaçınılmaz oldu. Yeni hocayla anlaştık. İyi bir takımımız var. Futbolda bir hava yakalarsanız çıkış yaşıyorsunuz, ama bir düşüş yaşayınca da kaldırmak zor oluyor. Kötü başladık ama toparlayacağımıza inanıyorum” dedi.

“HER ACIYI, HER SEVİNCİ, HER SIKINTIYI YAŞADIK”

Sezon başında kurulan takımın kalitesine vurgu yapan Gevrek, “Bu takım iyi işler yapacak dedik. İyi de başlamıştık. Acayip giden şeyler oldu. Örneğin bir Hatay maçı var. Diyecek hiç bir şey yok. O karşılaşmayı kazanmayı hiç hak etmedik. Berabere bile bitmezdi. İyi oynadığımız maçlarda kaybettik. Ama artık iş öyle noktaya geldi ki; iyi futbol değil iyi puan kazanmamız gerekiyor. İyi oynayınca sonuç yok. Biz artık kötü oynayalım da iyi puan alalım. Geçen sene düşme hattının 1 puan önünde bitirdik. Son oynadığımız Gaziantep maçını kazansak da kaybetsek de fark etmiyordu. 1 puan o kadar değerli ve kıymetli ki, biz bu sene henüz 1 puan alamadık. Beraberliğimiz yok. Önce yenilme sonra yen. Futbolun içinde maalesef inişler çıkışlar oluyor. Yaklaşık 5 senedir Süper Lig’de bunların hepsini yaşadık. Her acıyı, her sevinci, her sıkıntıyı yaşadık. İlk yarılarda 24, 21 ve 29 gibi puanlarla gittik. Bu sene iyi başlamadık. İnşallah sonu iyi olur” ifadelerini kullandı.

Ligin henüz 3’te 1’lik kısmının geride kaldığını kaydeden Gevrek, “Her şey bitti. Ligden düştük gibi karamsarlıklara girmemek lazım. Bazen öyle yorumlar yapılıyor. Biz iyi düşünelim iyi olsun. Niye her şeyin kötüsünü düşünüyoruz? Takıma inanalım güvenelim. Biz buradan çıkacağımıza inanıyoruz” sözleriyle olumsuz düşünenlere sitemde bulundu.

Hoca değişikliğiyle birlikte kötü gidişatın durduğunu ifade eden Adil Gevrek, “Önemli olan tünelin ucundaki ışık. Fotoğrafın geneline bakıyoruz. İki maç üst üste kaybedebilirsiniz. İki maç üst üste kazanabilirsiniz. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“GÖNDERDİK SİZİ ŞAMPİYON YAPTI”

Geçmiş dönemde çok yanlış kararlar verdiği itirafında bulunan Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırmanın büyük hata olduğunu söyleyerek “Hepimiz insanız. Bazen yanlış kararlar alabiliyoruz. Daha önceki yönetim kurulumuzda yer alan arkadaşlardan kaynaklı bazı sebepler vardı. Kimseyi suçlamıyorum. Sonuç olarak kulüp başkanı olarak son kararı veren benim. Sergen hoca bizimle devam ederken bir takım teklif iletmesine rağmen bizi bırakıp gitmedi. Maalesef yolları ayırma kararını biz verdik. Hatta Ahmet başkan bana sordu; ‘Sergen hocayı niye yolladınız’ Bende kendisine ‘Gönderdik sizi şampiyon yaptı. Daha ne istiyorsunuz. Siz isteyecektiniz biz vermeyecektik, aramız bozulacaktı. Bize dua etmeniz lazım’ dedim” sözlerine yer verdi.