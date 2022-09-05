Gergin başladı, gergin bitti

Kaplan, Rizespor’a moral verdi!

Genç ve mütevazi kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Rizespor karşısında umduğunu bulamadı ve sahadan farklı şekilde mağlup ayrıldı. Tansiyonu yüksek geçen maçta sarı kırmızılılar aleyhine 2 penaltı atışı ve kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın ardından tartışmalı kararlara imza atan maçın orta hakemi Tarık Güldal’a tepkiler vardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 4.haftasında sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Tarık Güldal, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetti. Zor günlerden geçen Yeni Malatyaspor maçın ilk yarısında uzun toplarla atak geliştirirken, Buğra Çağıran ve Aly Malle ile rakip kalede etkili oldu. Gelişen net gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı kırmızılılar, 33. dakikada Buğra’nın rakibine ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı faul sonucu gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi beyaz noktayı işaret ederken, sarı kırmızılılar, Vanden Hurk’un penaltı atışını gole çevirmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarının hemen başında Rizespor atağında ceza sahası içinde topun Burak Kavlak’ın eline çarpması sonucu maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı işaret etti. Sarı kırmızılılar 47. dakikada 9 kişi kalırken, konuk ekip Vanden Hurk’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. Rakibi karşısında eksik mücadele eden Yeni Malatyaspor’da kenar yönetimden oyuna yapılan hamleler gelse de farkın açılmasına yetmedi. Rizespor 52 ve 73. dakikalarda Faruku Miya’nın golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Müsabaka esnasında Yeni Malatyaspor yedek kulübesi ve taraftarlar maçın orta hakemi Tarık Güldal’a verdiği tartışmalı kararlardan ötürü tepki gösterirken, son düdüğün çalmasıyla birlikte sahanın içi biranda karıştı. Yeni Malatyasporlu bazı yöneticiler sahaya girerek orta alanda bekleyen hakemlerin üzerine yürüdü. Saha içerisinde sinirlerine hakim olamayan yöneticileri futbolcular ve güvenlik güçleri sakinleştirdi.

MAÇTAN NOTLAR

dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kazandığı korner atışında topun başına geçen Miya’nın kale önüne yaptığı ortada topa yükselen Emirhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. dakikada Yeni Malatyaspor’da Male’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kafayla indiren Doğukan’ın pasında topu biranda önünde bulunan Rahman kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunmanın son anda araya girmesi ile tehlike uzaklaştı. dakikada konuk ekibin atağında orta sahadan yapılan topuk pasıyla topu alan Bennur, kaleye direk çektiği şutunu kaleci Abdulsamed son anda sol bacağı ile auta çeldi. dakikada Çaykur Rizespor’da Mithat’ın savunmanın arkasına atılan topu kapmasıyla cezaalanına girmek istediği sırada Rahman Buğra’nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. dakikada var incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu. 0-1 dakikada Çaykur Rizespor’un gelişen atağında Hurk’un ceza sahasında kaleye çektiği şuta elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gören Burak Kavlak ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. dakikada ikinci kez penaltı için topun başına geçen Hurk, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2 dakikada sağ kanattan atağa geçen konuk ekipte Bennur’un ceza sahasına çıkardığı topa bekletmenden vuran Mia, topu ağlarla buluşturarak farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. 0-3 dakikada atak tazeleyen Çaykur Rizespor’da Bennur’un yine sol kanattan ceza sahasına yaptığı pas defansa çarparak boşta kaldı. Miya boşta kalan topu ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının ise 4’üncü golünü kaydetti. 0-4

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 6.Rahman Buğra Çağıran, 7.Doğukan Emeksiz (Dk.76 Mert Altıntaş), 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle, 13.Godfred Donsah, 20.Cengizhan Akgün (Dk.51 Yiğit Ulaş), 22.Barış Başdaş, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana (Dk.40 Berat Yaman Dk.76 Berat Mert)), 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 4.Alperen Arslan, 9.Yakup Alkan, 10.Nuri Fatih Aydın, 29.Berat Mert, 54.Atakan Müjde, 77. Mert Miraç Altıntaş, 85. Kerem Altunışık, 88. Berat Yaman

TEKNİK SORUMLU: Cihat Arslan

ÇAYKUR RİZESPOR: 1.Tarık Çetin, 8.Srdan Grahovac (Dk.74 Enriko Papa), 9.Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk (Dk.72 Kubilay Kanatsızkuş), 10.Sefa Yılmaz, 17.Benhur Keser, 21.Bahadır Öztürk, 22. Kerem Kalafat (Dk.64 Gökhan Gönül), 26.Faruku Mıya, 53.Emirhan Topçu, 54.Mithat Pala (Dk.65 Alper Potuk), 55.Ercan Coşkun (Dk.65 Koray Altınay)

YEDEKLER: 30.Zafer Görgen, 4.Koray Altınay, 13.Kubilay Kanatsızkuş, 16.Seyfettin Anıl Yaşar, 20.Alper Potuk, 34.Efe Tecimer, 67.Enriko Papa, 70. Emircan Altıntaş, 77. Gökhan Gönül

TEKNİK SORUMLU: Bülent Korkmaz

GOLLER: Dk.39 ve Dk.49 (Pen) Vanden Hurk, Dk.52 ve Dk.73 Miya (Rizespor)

SARI KARTLAR: Ercan Coşkun, Koray Altınay (Rizespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.33 Buğra Çağıran, Dk.47 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)