“Gerekli çalışmaları başlattık”

Akçadağ ilçesi Gürkaynak Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarını inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Geçen sene buraya geldiğimizde Gürkaynak Mahallesi’nin içme suyu, kanalizasyon sıkıntıları vardı. Gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Akçadağ ilçesi Gürkaynak Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 tonluk içme suyu deposunun inşaatı başladı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Gürkaynak Mahalle Muhtarı İbrahim Duman ve MASKİ Genel Müdürlüğü teknik ekipleri ile birlikte çalışmaları yerinde incelediler.

İki yıldır Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çok ciddi çalışmalar yaptığını aktaran Gürkaynak Mahallesi Muhtarı İbrahim Duman, MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte, geçen yıldan bugüne kadar çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kanalizasyon hattı çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını belirten Duman, “İçme suyu deposu inşa ediliyor. Kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı sayılır. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine mahalle sakinlerim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy ise, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ile ilgili Gürkaynak Mahallesi’nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Gürkaynak Mahallesi rakım olarak Akçadağ ilçesinin en üst noktalardan birisi olduğunu belirtti.

“DEPO ÇALIŞMASI BAŞLATTIK”

Kanalizasyon hattını inşa ettiklerini söyleyen Toy, “Yeni yapılan çevreyolundan dolayı iki kısma ayrılan mahallemizde kot farkından kaynaklı çok arızalar oluyor. Ve bu sebeple su yetersizliği yaşanıyordu. 2019 yılında mahallemizde çalışmalar başladık. İçme suyu kaynaklarımızda çalışmalar yaptık. Mahallenin alt kısmında patlaklar olan şebekemizi yeniledik. Kanalizasyon hattı inşa ettik. Şu anda şebekeyi ikiye bölmek için depo çalışması başlattık. Depoyu yaptığımız zaman mahallenin altının ve üstünün şebekelerini ayrı ayrı çalıştıracağız. Kanalizasyon çalışmalarımızı da tamamladığımızda mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısıyla alakalı hiçbir sorunu kalmayacak. Gürkaynak Mahallesi’ne çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIMIZ RAHAT EDER”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Gürkaynak Mahallesi’nin altyapı ile ilgili sıkıntıları gidermek adına göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışma başlattıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, şunları dile getirdi:

“Geçen sene buraya geldiğimizde Gürkaynak Mahallesi’nin içme suyu, kanalizasyon sıkıntıları vardı. Gerekli çalışmaları başlattık. Akçadağ ilçemize Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyoruz. Esenbey Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda bizler saha da olursak, hep beraber çalışırsak muhtarımız ve vatandaşımız rahat eder. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” (Bülten)