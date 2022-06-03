“Gerçek, sandıkta ortaya çıkacak”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Bir anket şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti’nin oyu son 15 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30’un altına geriledi. Şirketin açıkladığı rakamın doğru olmadığını ve kamuoyunda algı oluşturulmak istendiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Bir algı yaratıldığı kesin ama gerçek 2023 seçimlerinde sandıkta ortaya çıkacaktır” dedi.

Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara, ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre de AK Parti’nin oy oranı yüzde 28,7’ye indi. Yapılan anketin gerçeği yansıtmadığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, bu sonucun kamuoyunda algı oluşturmak için yayımlandığını söylediler.

“AK PARTİ’NİN OYU YÜZDE 28’İN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDEDİR”

AK Parti’nin oylarının yüzde 28’in üstünde olduğunu dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Bir algı yaratıldığı kesin ama esas nokta bir yıl sonra yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak. Şu anda ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlar birtakım tereddütler yaşıyor ama bu sıkıntılar dünya genelinde de yaşanıyor. AK Parti’nin Türkiye’nin bekasını ve ekonomisini düzlüğe çıkaracağı kanaati var. O nedenle yapılan anketler algıya yönelik, AK Parti’nin oyu yüzde 28’in çok çok üstündedir” ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine hazır olduklarını belirten Tüfenkci, “2018 seçimlerinden önce ‘İYİ Parti’nin oyu yüzde 18’lerde’ deniliyordu. Ama sonuca baktığımız zaman alınan oylar yüzde 10’un altında kaldı. 2023 seçimlerinde de gerçek sandıkta ortaya çıkacaktır. Önemli olan vatandaşın kararıdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a büyük bir eser kazandırdık. Orada 560 bin kişiyle temel atma töreni yapıldı. Herhâlde açılış yapmış olsaydık, bu rakam milyonları bulurdu” açıklamasını yaptı.

Anket sonucunun güvenilirliğine inanmadığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Böyle bir anket sonucu yok, tamamen manipüle edilmeye ve kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardır. Zaten Türkiye’de güvenilir anket araştırma şirketleri çok az, onların yaptığı anketlerde zaman zaman açıklanıyor. Ama birçok şirket ücret mukabilinde yapılabilen anketler veya sanal ortamlarda yapılan anketlerdir. Bunlar çok da belirleyici anketler değildir” kelimelerine yer verdi.

“KURUMSALLAŞMIŞ PARTİ DİSİPLİNİMİZLE SEÇİMLERE HAZIRIZ”

“AK Parti kurulduğu günden beri halkın içinde olan bir partidir” diyen Çakır sözlerine şu şekilde devam etti:

“Haliyle ilk kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Adeta siyaset okulu gibi siyaset akademisinin geliştirilmesi adına çalışmalar yapılıyor. Hem Ankara’da hem bölgede hem de il bazında eğitimler sürekli devam eder. Bizde tüm teşkilatımızla sürekli istişare ve çalışma içerisindeyiz. Bizde seçimler bitse dahi bu çalışmalar devam eder. Haliyle her zaman seçimlere hazır vaziyetteyiz. Bu çalışmaların temelinde de halkı çok iyi anlayabilmek, insanların sıkıntılarını, taleplerini görmek ve bunları ilgili yerlere aktarmak gibi görevlerimiz var. Güçlü liderimizle beraber kurumsallaşmış parti disiplinimizle seçimlere hazırız.”