Gençsiz, Gençlik Derneği!

“Gençleri Alıp Derneğimin İsmini Zedelemek İstemiyorum”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği, tüm vatanseverleri bir arada topluyor. Derneğin adıyla müsemma olduklarını dile getiren Genel Başkan Ayşe Alpaslan’ın yönettiği dernekte gençler bulunmuyor. Bu durumun nedenini açıklayan Alpaslan, “Derneği sağlam insanlarla yürütmek istedim. Bizim gençlerimiz var ama içimize ne kadar alabiliriz, ne amaçla varlar o nedenle gençler için şu an bekletme aşamasındayım. Gençleri alıp derneğimin ismini zedelemek istemiyorum” dedi.

Genel Merkezin Malatya’da olduğu Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’ne 2 kişi kefil olmadan üyelik alınmıyor. Ayrıca şube isteyen diğer iller içinde emniyet taraması yapılıyor ve kriterlere uyanlar derneğin şube başkanlıklarını açabiliyor.

VATANSEVER AYŞE HANIM

Kısaca kendisinden bahseden Ayşe Alpaslan, vatanına çok bağlı olduğunu ifade ederek, “1978 doğumluyum ve 2 çocuk annesiyim. Ben vatanımı çok seven bir kadınım ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Ben faydalı olmayı seviyorum. Ben ev hanımıyım ama dernek ve ülke yöneticiliği bir şeylere bağlı olmamalıdır. Allah’ın verdiği aklı ve bilinçli şuuru kullanarak, çok şeyler yapılabilir. Tabii ki eğitim ve okumak çok önemlidir. Peygamber Efendimize verilen ilk emir ‘oku’ olmuştur. Bizlerde bu doğrultuda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANSEVERLER BURADA TOPLANIYOR!

Vatanını seven herkesin derneklerinin çatısı altında toplandıklarını belirten Başkan Alpaslan, “Sivil toplum kuruluşu olarak 2017 yılından bugüne kadar bir sivil toplum kuruluşunun kadın kolları genel başkanlığını üstlendim. 16 Nisan’dan itibaren de Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği, adı altında derneğimizi kurduk. Derneğimizin ismi vatanseverler diye başlıyor. Çünkü vatanını seven herkes bu derneğin içerisinde. Gençlik, geleceğimizin teminatı olarak, eğitim olmazsa olmazımız kültür ise temel kültürümüzü unutmayalım anlayışıyla bu derneğimizi kurduk” diye konuştu.

Dernek olarak yaptıkları faaliyetleri anlatan Ayşe Alpaslan, “Sivil toplum kuruluşunun içinde bulunduğum zaman zarfından bugüne kadar en önemli çalışmalarımız yine gençlerimizle alakalı oldu. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumlarla alakalı oldu. Kadın cinayetlerine karşı çalışmalarımız oldu. Meydanlarda imza kampanyalarımız oldu. Çocuk istismarcılarına karşı ‘idam istiyoruz’ şeklinde çalışmalarımız oldu. Halkın sesini bürokrasiye ve devlete ulaştırma aşamasında bir aracı olduk” kelimelerine yer verdi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK VERMEMİŞ

Dernek olarak toplu sünnet töreni yaptıklarını söyleyen Alpaslan, sünnet töreni için önemli isimlerden destek aldığını belirtti. Ancak destek verenler arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin olmaması dikkat çekti. Alpaslan, derneğine destek veren isimleri şu şekilde açıkladı:

“Bu dernek olarak en son yaptığımız faaliyet ise toplu sünnet töreniydi. Bu programda dar gelirli ailelerin çocuklarına bir sünnet merasimi gerçekleştirdik. Belki bizim konseptle çok alakalı olamayabilir. Lakin duyarlılık ve hassasiyet gösterme anlayışıyla, böyle bir çalışma yaptık. Muhtarların doğrultusunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sağlık İl Müdürlüğü, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası ve 2 iş adamımızdan destek alarak sünnet törenini gerçekleştirdik. Malatya bu konuda çok duyarlı, derneğimiz adına da çok duyarlı tabii bu noktada bizi tanımaları ve destek sağlamaları en önemli noktalardan biridir”

“EMNİYETLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK BİZ ŞUBELERİMİZİ AÇMA TARAFTARIYIZ”

Genel Merkezin Malatya olduğu Vatansever Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’ nin şubelerini açabilmek için sıkı bir takipten geçilmesi gerektiğini vurgulayan Alpaslan, “Dernek olarak ilk hedefimiz 5 yıl içerisinde 44 canlı ve güzel bir projeyi hayata geçirmek olacaktır. Bu projelerimiz toplum yararına olan, insanlık adına, aile yapımızla alakalı, ülkemizin içerisinde bulunduğu durumları doğru aksettirmek adına çalışmalarımız olacaktır. Derneğimizde vatan sevdalıları gençlerimiz var. Bu doğrultuda üniversite ekibimizi kuracağız. Gençlerimiz bu işe çok gönüllüler, biler şube verme ve temsilcilik konusunda hassas davranıyoruz. Emniyetle iş birliği yaparak biz şubelerimizi açma taraftarıyız. Hakkâri, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır şube istiyor ama biz bekletmedeyiz. Bilindiği üzere bu derneğin genel merkezi Malatya’dır. Burada güzel bir ekip ruhumuz var. En önemlisi buradaki insanlar gerçekten vatanını seven insanlar, çıkar ve menfaat gözetmeyen insanlarla bir aradayız” sözlerini kaydetti.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları’ndan istifa etmesinin sebeplerini açıklayan Alpaslan, “2017 yılında ben 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının Kadın Kolları İl Başkanlığı teklifi geldi ve burada çalışmaya başladım. Akabinde Genel Başkanımız Bilal Uludağ tarafından bana direk genel başkanlık teklifi yapıldı. Sonra Genel merkez tarafından atamam yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanlığını üstlendim. 3 sene zaman zarfında orayı işlettim. Akabinde genel merkezin almış olduğu kısıtlama kararları benim verimli çalışmamı engelleyeceğini düşündüğümden dolayı oradan radikal bir kararla istifa ettim. Tamamen radikal bir karar ve kendi isteğimle almış olduğum bir karar tabii ki orada da özveriyle çalıştım yaz kış demeden, tedirgin olmadan aktif bir şekilde sahalardaydım. Orası da çok verimli bir dernekti. Ben kadın kolları genel başkanı olarak çok verimli çalıştığımı düşünüyorum. Malatya’da iyi çalışan STK ödülleri aldım. Çok değerli basın mensubu bunu yaptı. Şahsi derneklerde bunu yaptı. Bizi layık gördüler. Akabinde o dernekten bir istifa şeklim oldu. Benimle beraber istifa eden arkadaşlarım oldu” dedi.

ZEKİ DAĞ’IN KATKILARIYLA…

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’ne Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ’ın büyük katkılar sunduğunu söyleyen Genel Başkan Ayşe Alpaslan, “Oradan istifa ettikten sonra bir karar almam gerekiyordu. Ben pes etmeyi sevmiyorum, ‘evimi dahi kullanacak olsam bu hizmete devam edeceğim’ dedim. Çünkü kararlıydım. Yine yeni oluşumda bizlere ilk desteği veren Zeki Dağ arkadaşımız yanımızda oldu. İlk destekçilerimden biri akabinde yine yönetimimizi oluşturduk. Bir hafta içinde derneğimi oluşturmuştum” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI ARKAMIZDA

Belediye Başkanlarının arkasında durduğunu ve destek verdiklerini ifade eden Alpaslan, “Biz kendimize güvenen bir toplumuz, bizim geçmişimizde de Malatya bizi çok güzel yerlere koydu. Belediyelerde bu konuda destek verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu isimlerde kesinlikle arkamızdaydı. ‘Ayşe Hanımın yapacağından eminiz her konuda desteğimiz sizlerle’ denildi. Sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, kurum amirleri ile aramız çok iyi. Bu konuda biz, güçlüyüz diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

HERKESİN TALİP OLDUĞU DERNEK

Dernek Başkanlığına tek listeyle girdiğini vurgulayan Alpaslan, herkesin derneğe başkan olmak istediğini söyleyerek, “Derneğimizi ilk etapta 14 kişiyle kurduk. Şu an 40 kişiyiz. 6 aylık biz zaman geçti. Biz kongremizi yaptık. Tek aday bendim. Yeni bir kuruluş olduğundan dolayı tek aday bendim. Çünkü böyle bir derneğe herkes talip olmak istiyor ve farkındayız. Bu şekilde kongremizi sonuçlandırdık ve inşallah da basınla paylaşacağız” dedi.

“GENÇLERİ ALIP DERNEĞİMİN İSMİNİ ZEDELEMEK İSTEMİYORUM”

Gençleri dernek yönetimine almamasının nedenlerini açıklayan Alpaslan, “Ben mantık çerçevesinde düşündüm. Derneği sağlam insanlarla yürütmek istedim. Evet, derneğimizde olgun yaşlardaki beyler ve kadınlar hâkim, şöyle izah edeyim. Bizim gençlerimiz var ama içimize ne kadar alabiliriz, ne amaçla varlar o nedenle gençler için şu an bekleme aşamasındayım. En son 25 gencimizle bir çatı altında bir program düzenledim, aksilik oldu. Gençler arasında diş hekimliğini okuyan bir gencimiz vardı. Bununla ilgili bir sıkıntı çıktığından dolayı o programı erteledim. Gençlerimiz olacak, gençlik kollarımızı kuracağız. Gençlik kolları genel başkanlığını da atayacağız. Şu an derneğimiz yeni olduğu için biz sağlam adınlar atmak istediğimiz için biraz daha temkinli hareket ediyorum. Şimdi ben bu gençleri alıp derneğimin ismini zedelemek istemiyorum” diye konuştu.

SAĞLAM KEFİLİ OLMAYAN ÜYE OLAMIYOR

Derneğe üye olmak için 2 kefilin gerekli olduğunu dile getiren Balkan Alpaslan, “Şu an gençlerimizi dinliyorum. Özel görüşmeler yapıyorum. Sıkıntılı gençler de olduğu için temkinli yaklaşıyorum. Tabii ki hedef gençlik sağlam adımlar atmak için derneğimizi zedelettirmemek için çok dikkat ederek hareket ediyorum. Neticede derneğe girmek isteyen çok insan var. Ben derneğime 2 sağlam referans olmadan üye almıyorum. Herkes çat kapı üye olamıyor” dedi.