Gençlik Hizmetleri ve Spor gol oldu yağdı!

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2022-2023 Yusuf Okyay sezonu amatör U18 ve U14 Ligi yine bol gollü maçlara sahne oldu. Haftanın bol gollü geçen karşılaşması Demirspor-Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü arasında oynandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Amatör U18 ve U14 Ligi’nde 2. Hafta karşılaşmaları oynandı. 3 farklı grupta 18 takımın mücadele verdiği U18 liginde bu hafta toplam 33 gol sesi kayda geçerken, 2 gruptan oluşan ve 12 takımın yer aldığı U14 liginde 24 kez gol sesi çıktı. Haftanın bol gollü geçen karşılaşmasında Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Demirspor’u 9-0 mağlup etti. U14 Ligi A grubunda 6 puanla lider bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü iki haftada rakip ağlara 16 gol bıraktı. Amatörde oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:
U18 LİGİ
Battalgazi Belediyespor 5-1 Kale Gençlerbirliği
Konakspor 5-1 Yeşil Sürgüspor
Karakavakspor 2-2 M. Fenerspor
Arapgirspor 0-3 Telekomspor (hükmen)
Malatya İdmanyurdu 2-2 Demirspor
Erkenekspor 2-0 M.Şehirspor
Pütürge Gençlik 4-2 Hekimhan Girmanaspor
Kaldırımgücü 1-0 Doğanşehir Belediyespor
Hatunsuyuspor 2-2 Orduzuspor 33
U14 LİGİ
M.Fenerspor 0-1 Telekomspor 24
M.Yeşilyurt Belediyespor 0-1 M.Galataspor
Eski Malatya 5-0 Orduzuspor
Adafı Kartalspor 1-7 M.Şehirspor
Demirspor 0-9 Gençlik Hizmetleri ve Spor
Kale Gençlerbirliği 3-0 Anadolu Selçuklu (hükmen)
Bilardo il seçmeleri yapıldı
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