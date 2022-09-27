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Gençlik Hizmetleri ve Spor gol oldu yağdı!

Gençlik Hizmetleri ve Spor gol oldu yağdı!
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Gençlik Hizmetleri ve Spor gol oldu yağdı!

2022-2023 Yusuf Okyay sezonu amatör U18 ve U14 Ligi yine bol gollü maçlara sahne oldu. Haftanın bol gollü geçen karşılaşması Demirspor-Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü arasında oynandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Amatör U18 ve U14 Ligi’nde 2. Hafta karşılaşmaları oynandı. 3 farklı grupta 18 takımın mücadele verdiği U18 liginde bu hafta toplam 33 gol sesi kayda geçerken, 2 gruptan oluşan ve 12 takımın yer aldığı U14 liginde 24 kez gol sesi çıktı. Haftanın bol gollü geçen karşılaşmasında Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Demirspor’u 9-0 mağlup etti. U14 Ligi A grubunda 6 puanla lider bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü iki haftada rakip ağlara 16 gol bıraktı. Amatörde oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

U18 LİGİ

Battalgazi Belediyespor 5-1 Kale Gençlerbirliği

Konakspor 5-1 Yeşil Sürgüspor

Karakavakspor 2-2 M. Fenerspor

Arapgirspor 0-3 Telekomspor (hükmen)

Malatya İdmanyurdu 2-2 Demirspor

Erkenekspor 2-0 M.Şehirspor

Pütürge Gençlik 4-2 Hekimhan Girmanaspor

Kaldırımgücü 1-0 Doğanşehir Belediyespor

Hatunsuyuspor 2-2 Orduzuspor 33

U14 LİGİ

M.Fenerspor 0-1 Telekomspor 24

M.Yeşilyurt Belediyespor 0-1 M.Galataspor

Eski Malatya 5-0 Orduzuspor

Adafı Kartalspor 1-7 M.Şehirspor

Demirspor 0-9 Gençlik Hizmetleri ve Spor

Kale Gençlerbirliği 3-0 Anadolu Selçuklu (hükmen)

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